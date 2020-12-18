Tam anlamıyla bir fiyat – performans dostu akıllı telefon modeli olan OPPO A53 5G resmen piyasaya sunuldu! Oppo’nun A serisi bütçe canlısı telefonları arasında katılan yeni üyesi, aynı zamanda piyasadaki en ucuz 5G telefonlar arasında yer almasıyla da büyük dikkat çekti. Şu anda Vivo’nun resmi web mağazası üzerinden satışları gerçekleştirilen telefon fiyatının hakkını sonuna kadar veren teknik kabiliyeti ile göz doldurdu.

Yalnızca 175 gramlık hafif yapısı ile kolay bir kullanıma yol açan Oppo telefonu, tam ekran tasarımıyla sol üst köşede bir adet delikli çentik barındırmaktadır. 6,5 inçlik LCD ekranıyla gelen model 90Hz yenileme hızı, 480nit pazarlık ve 1500:1 kontrast oranıyla pekiştirilmiştir.

OPPO A53 5G, Dimensity 720 Yonga Seti ile Çalışıyor!

MediaTek’in güçlü performans sunan Dimensity 720 yonga setini kullanan Oppo A53 5G, üçlü arka kamera modülünde işlevsel yapay zeka algoritmalarından faydalanmayı da ihmal etmez. 16 MP birincil kameraya yer veren cihaz, 2 MP makro lens ve 2 MP‘lik portre kamerasıyla müthiş çekimler yapmak üzere hazırlanmıştır. Ayriyeten kameranın bulunduğu modülün içine bir de LED ışık desteği getirilmiştir.

4,040 mAh batarya kapasitesi ile çalışan cihaz 5V / 2A şarj sistemini desteklerken, aynı zamanda yana monte edilmiş bir adet parmak izi tarayıcısı bulunmaktadır. 4 ve 6 GB’lık RAM sürümleriyle alternatif oluşturan model, 128 GB’lık dahili depolama alanı sağlamaktadır.

Mor, yeşil ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Oppo A53 5G’nin fiyatı ise üç ayrı konfigürasyon halinde listeleniyor. Telefon, 4 GB RAM ve 128 GB’lık bellek alanıyla 198 dolardan açılış yapmaktadır.