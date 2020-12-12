Son yılların iddialı elektronik üreticisi Oppo, Ekim ayında piyasaya çıkardığı A15 adlı akıllı telefonu için yeni bir alternatif oluşturuyor! OPPO A15s ismiyle yayınlanacak cihaz, lansman etkinliğinden çok önce, ilk olarak Malezyalı bir sertifikasyon sitesinde, sonrasındaysa Singapurlu ve çeşitli Avrupa ülkelerinden teknoloji platformlarında görünüyor. Sızdırılan poster fotoğrafı bizlere cihazın genel tasarımı ve temel özellikleri sayesinde bir ilk bakış sağlıyor.

Oppo A15s tasarımı itibariyle ailenin standart sürümü olan A15’e neredeyse tıpatıp benzerken, ilgi çeken cihaz 6,52 inçlik IPS LCD panelle geliştiriliyor. 720×1600 piksel çözünürlük oranına sahip cihazda 4 GB RAM kapasitesi ile 64 GB’lık dahili depolama alanı bulunuyor. Şimdilik boyutu açıklanmış olmasa da telefonda daha geniş belleğe erişmek isteyenler için bir adet microSD girişe yer verileceği belirtiliyor.

13 MP birincil kameraya sahip olacağı söylenen Oppo A15s, üçlü kamera kurulumunu 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro lens ile tamamlıyor. Afişte görünmeyen ön panelinde tekli selfie kamerasına izin veren cihaz, 5 megapiksellik bir ön kamerayı taşımakta. Cihazın 4,230 mAh pil kapasitesi bulunurken; hangi yonga seti ile güçlendirileceği, hızlı şarj desteği ve işletim sistemi bilgiler boş bırakılıyor. Ancak yine de yeni modelde klasik A15’e nazaran daha iyi bir işlemci kullanılacağı muhakkak gibi gözükmekte.

Oppo A15s’in fiyatı şimdilik bilinmese de serinin standart versiyonu olan Oppo A15, 150 dolar karşılığında piyasaya sürülmüştü. Yeni sürümün de benzer fiyatlarla listeleneceği öngörülüyor.