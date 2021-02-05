OPPO A15s telefonu ilk kez Aralık ayında Hindistan pazarında piyasaya çıkmıştı. Geçtiğimiz aylarda yapılan lansmanda cihazın depolama alanı 64 GB’lık tek bir varyant içeriyordu. Şimdi nihayet şirket 128 GB bellek kapasiteli ek seçenek hazırladı. İşte detaylar…

64 GB depolama alanı ile adını ilk kez Aralık ayında Hindistan’da duyduğumuz OPPO A15s şimdi nihayet 128 GB‘lık bir varyant aldı. Yaklaşık 170 dolarlık fiyat etiketi ile şu anda başta Amazon olmak üzere çeşitli online satış platformlarında listelenmeye başlayan telefon Siyah ve Beyaz renk seçenekleriyle sergilenmeye başlandı.

OPPO A15s Özellikleri

Ekran: 6.52 inç

6.52 inç İşlemci: MediaTek Helio P35 SoC

MediaTek Helio P35 SoC RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 / 128 GB

64 / 128 GB Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP Batarya: 4.230 mAh pil

4.230 mAh pil İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı ColorOS 7.2

6,52 inçlik HD+ ekran ile tasarlanan OPPO A15s donanım özellikleri itibariyle 4GB RAM ve 256GB‘a kadar genişletilebilir microSD kart ile eşleşmektedir. Android 10 işletim sistemiyle çalışan telefon ColorOS 7.2 kullanıcı arayüzüyle açılırken, Helio P35 yonga setiyle ideal bir performans yakalanmaktadır.

4,230 mAh‘lık pil kapasitesiyle uzun saatler boyunca kullanıma imkan tanıyan OPPO telefonu 10 watt‘lık hızlı şarj desteği sunuyor. Ön tarafta orta üst kısma yerleştirilmiş su damlası çentiği içerisinde 8 megapiksellik bir selfie kamerasına izin veren cihazın arka kasasında ise kare kurulum içinde üçlü kamera modülü yer almaktadır. 13MP birincil kamerayla açılışı yapan cihaz buna ek olarak 2MP‘lik makro ve 2MP derinlik sensörüyle kurulumu tamamlamaktadır.