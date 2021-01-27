OnePlus şirketinin kurucu ortaklarından Carl Pei, yeni akıllı telefon şirketi Nothing ile yeniden pazara çıkıyor! Pei’nin bugün resmen duyurusunu gerçekleştirdiği elektronik üretici şirketi, güçlü kadrosuyla beklentileri tavana yükseltti. Nothing’in henüz şimdiden yıla damgasını vuracağı düşünülüyor. İşte detaylar…

Bundan yaklaşık bir yıl kadar önce kurucu ortaklarından biri olduğu OnePlus şirketi ile yollarını ayıran Carl Pei, şimdi benzer bir alanda hizmet verecek yeni girişimini hayranlarına açıkladı. Nothing adıyla piyasaya güçlü bir giriş yapacak şirket, akıllı cihazlar üretimine odaklanarak kullanıcılara birbirinden benzersiz ve kendine has ürünler sunacak. Londra merkezli firma, Pei’nin dışında da önemli isimleri bir araya getirerek epeyce beklenti oluşturuyor.

OnePlus’un kurucusu Carl Pei haricinde iPod cihazının yaratıcısı Tony Fadell, Twitch’in kurucu ortağı Kevin Lin, Reddit platformunun CEO’su Steve Huffman ve ünlü YouTuber Casey Neistat bu iş için bir araya geliyor. Yatırımcı olarak piyasanın önde gelen isimlerinin desteğini alan yeni şirket, ilk cihazlarını 2021 yılı içerisinde tüketicilerin huzuruna sunmaya var gücüyle hazırlanıyor. Açıklanan detaylara göre şirketin “akıllı cihazlar” yaratacağı söylense de bu cihazların tam olarak neler olacağı bilinmiyor. Anlaşılan o ki Nothing’in akıllı telefon üretmek dışında daha farklı fikirleri mevcut.

Nothing’in kurucusu ve CEO’su olan Carl Pei yapmış olduğu basın bülteninde yeni şirketini şu cümleler ile tarif ediyor: “Nothing misyonu itibariyle sorunsuz bir dijital gelecek yaratmak üzere insanlar ile teknoloji arasındaki engelleri kaldırmak için geliyor. En iyi teknolojik ürünlerin güzel, ancak doğal ve aynı zamanda sezgisel olabileceğine inanıyoruz.“