Çinli mobil elektronik üreticisi OnePlus, kısa süre sonra OnePlus 9 akıllı telefon modeliyle birlikte uzunca süredir üzerinde çalıştığı giyilebilir teknoloji ürünü OnePlus Watch’ı piyasaya sürecek. 23 Mart tarihinde duyurulacağı açıklanan yeni ürünlerle ilgili bazı detaylar ve tasarım sızdırıldı.

Peki OnePlus Watch akıllı saat modeli kullanıcılarına hangi özellikleri vaad edecek? Öncelikli olarak cihazın siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renkle piyasaya sürüleceği hemen hemen kesinleşmiş gibi görünüyor. Bunun yanında 46mm kordonla gelmesi beklenen ürünün farklı versiyonlarının olup olmadığı net değil.

OnePlus Watch Özellikleri ve Tasarım Detayları

OnePlus markasının üst düzey donanım özellikleriyle geliştirdiği öne sürülen OnePlus Watch akıllı saatinde egzersiz algılama, uyku gözetiminin de içinde bulunduğu birçok özellik yer alacak. Stres yükü ve kalp ritim takibi gibi sağlık yönünden hayatımıza kalite katacak bazı özellikler de yok değil. Ayrıca sağlık ve fitness özellikleri içerisinde astım ve kronik akciğer hastaları için oldukça yararlı kan oksijen satürasyonu da bir sensör vasıtasıyla ölçülebilecek. IP68 sertifikasının sayesinde su ve toza karşı dayanıklı olması, yüzme ve su altı sporları gibi etkinliklerinizi de rahatça ölçmenizi sağlayacak.

Akıllı telefonunuzdaki müzik ve diğer uygulamaları kontrol edebileceğiniz yerleşik özelliği sayesinde bir cihaz üzerinden etkin kontrol olanağı sunacak. OnePlus Watch akıllı saatinde 4GB dahili depolama alanı bulunacak. Cihazın OnePlus TV modellerini kumanda gibi kontrol edebileceği düşünülüyor.

OnePlus Watch modelinin işletim sistemi konusunda net bilgiler sağlanamadı. Google’a ait Wear sisteminin kullanılmasına yüksek ihtimal olarak bakılıyor. Tüm bu detayları 23 Mart 2021 tarihinde düzenlenecek olan OnePlus 9 tanıtım etkinliğinde net olarak öğreneceğiz.