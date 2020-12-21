Başarılı elektronik üreticisi OnePlus bugün ilginç bir konsept telefon tasarımı ile ortaya çıktı! Halihazırda bildiğimiz OnePlus 8T cihazının üzerine ECMF teknolojisi yerleştirildi. Böylelikle normal cam katmanının hemen altında renk değiştiren bir film bulundurularak nefes alışınıza göre değişen bir arka panel yaratıldı! Bunun yanı sıra bir arama aldığınız zaman renklerin yanıp söndüğü de gözlendi.

Nefes alıp vermenize göre renk değiştirecek bir tasarım için mmWave modülü tercih edildi. Böylelikle kullanıcıların hareketlerindeki milimetrik dokunuşlar bile tespit edilerek radar sistemi tarafından algılanabilir kılındı. Bu sayede nefes alıp verirken, arkadaki renkler solunum düzeyinize göre şekillenmeye başladı. Şirket çok sayıda yapay zeka algoritmasından faydalandı ve ortaya nefis bir konsept tasarım çıktı!

“Pamukkale’deki Kaplıcaların Renkli Sularından İlham Aldık!”

OnePlus şirketi tarafından geliştirilen yeni konsept cihazı, şirket tarafından yapılan resmi açıklamalara göre Türkiye‘nin kaplıcalarından ilham aldı. Mobil teknoloji ile insan etkileşiminin sınırlarını zorladığı şeklinde tanımlanan estetik tasarım, Pamukkale‘nin renkli sularından bir hayli etkilendi. Geliştiriciler Pamukkale’den aldıkları bu ilhamı şu cümleler ile tanımladı:

“Tasarımcılarımız bu renkler için Türkiye Pamukkale bölgesinin kaplıcalarındaki çok renkli akan sulardan ilham aldı. Doğa birçok tasarımı mükemmelleştirmeye yardımcı oluyor. Pamukkale ve diğer doğal unsurlardan ilham alarak daha naturel, sezgisel ve zahmetsiz yeni etkileşim deneyimleri yaratabiliriz!”

İspanyol tasarımcı Antonio Gaudi‘yi ekibine dahil eden OnePlus, ilerleyen dönemlerde daha fazla yaratıcı telefonlar üreterek anlamlı ve eğlenceli teknolojiler ile portföyünü genişletmeyi umduklarını ifade etti! Şimdilik söz konusu renk değiştiren telefon tasarımının ticari olarak kullanıma sunulması mümkün olmasa da ilerleyen dönemlerde tüketicilere bu ve benzeri pek çok modelin sunulacağı gayet açık bir şekilde anlaşılıyor!