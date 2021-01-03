OnePlus 8 ve 8 Pro modellerinden sonra şimdi şirketin bir başka telefonu daha OxygenOS 11 güncellemesi almaya hak kazandı. Son sürüm yazılımını şimdilik yalnızca kısıtlı sayıda cihazına sunan OnePlus’ın Android 11 tabanlı yeni güncellemesini önümüzdeki haftadan itibaren Nord modeli kullanıcılarına sunacağı öğrenildi. İşte detaylar…

2020’nin Eylül ayında piyasaya duyurulan Android 11 yazılım güncellemesi çok sayıda yenilik ve özelliği ile büyük beğeni toplamıştı. Pek çok büyük telefon üreticisi, amiral gemisi telefonları için hızlıca söz konusu yazılımı getirirken; OnePlus’ın bu konuda biraz eksik kaldığı dikkat çekti. Zira şirketin Android 11‘e hak kazanan tek cihazı OnePlus 8 serisi olmuştu.

Ancak son gelen raporlara göre OnePlus’ın orta segmentli akıllı telefon modeli OnePlus Nord, ilk Android 11 tabanlı OxygenOS 11‘in Açık Beta sürümünü önümüzdeki haftadan itibaren kullanmaya başlayacak. Yüksek olasılıkla hafta içinde telefonlara güncelleme gelmeye başlayabilir.

OxygenOS 11 Güncellemesi Alacak Diğer Telefonlar

Nord serisi telefonlarının yanı sıra şirketin OnePlus 6, 6T, 7 ve 7T gibi nispeten daha eski modelleri için de OxygenOS 11 güncellemesini getireceği öğrenildi. Şu anda Kapalı Beta testleri devam eden bu cihazlar, yakında Açık Beta’yla birlikte güncellemeyi deneyimleyebilecekler. Fakat bu konuda ne yazık ki OnePlus’tan herhangi bir tarih gelmedi.

Yeni bir kullanıcı arayüzü ve sistemsel birtakım değişiklikler ile gelen OxygenOS 11, yeni ya da eski diye pek de ayırt etmeden çok sayıda OnePlus’a gelecek. Fakat bu biraz zaman alacak gibi görünüyor.