OnePlus Nord 2 5G’nin geçen ay sızdırılan görüntüleri, akıllı telefonun tasarımını ortaya çıkardı; bu, artık telefon üreticisi tarafından sosyal medya hesaplarında Nord 2 5G’nin bir teaser’ını yayınladığı için resmi olarak onaylandı.

Resim bize Nord 2 5G’nin OnePlus 9’a benzeyen arka tarafını gösteriyor. Bir OnePlus logosuna ve sol üst köşede üç kamera barındıran bir kamera adasına sahip olup, birincil kameranın OIS’li 50MP Sony IMX7666 sensörünü kullandığı zaten onaylanmıştır.

Poster bize Nord 2 5G’nin ön tarafını göstermiyor, ancak önceki sızıntılardan, delikli bir ekrana sahip olacağını biliyoruz. OnePlus, bunun HDR10+ sertifikalı 6.43″ 90Hz AMOLED panel olduğunu onayladı. Ancak şirket çözünürlüğü açıklamadı, ancak bir FullHD+ ekrana baktığımızı söyleyebiliriz.

OnePlus tarafından onaylanan diğer Nord 2 5G özellikleri arasında Dimensity 1200-AI ve Android 11 tabanlı OxygenOS 11.3 olarak adlandırılan özel olarak geliştirilmiş Dimensity 1200 SoC yer alıyor. OnePlus ayrıca Nord 2 5G için iki büyük Android güncellemesi ve üç yıllık güvenlik güncellemesi sözü verdi.

OnePlus’ın 22 Temmuz’da resmi tanıtımına giden günlerde Nord 2 5G’nin birkaç özelliğini daha ortaya çıkardığını görebiliriz.