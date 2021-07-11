ColorOS 12 için yapılan geliştirmeler, çeşitli akıllı telefon üreticileri tarafından da yakından takip ediliyor. OPPO’nun mobil işletim sistemiyle ilgili yaptığı değişiklikler ilgi çekmekte. Üstelik OnePlus, bu konuda somut bir adım atmak istiyor. Hali hazırda ColorOS 11 için erişimi bulunan şirket, çıtayı bir kademe daha yükseltti ve ColorOS 12 için anlaşma sağladı. Mobil işletim sistemlerinin telefonların performanslarına ve dolayısıyla kullanıcı memnuniyetine etki ettiği biliniyor. Bunu bilen OnePlus ise kendisinin sahip olduğu çeşitli özellikleri ile ColorOS 12’yi birleştirecek. ColorOS 12 kullanıcı deneyimine büyük katkı sağlayacak. Android 12 tabanlı olacak ColorOS 12, önemli bir güncelleme ile karşımıza çıkmayı planlıyor. İşletim sisteminin alt yapısı da oldukça sağlam olacak. Android 12 tabanlı olması konusunda kesin bir bilgi verilmedi ancak beklentiler bu yönde. Önümüzdeki aylarda işletim sistemiyle ilgili daha kapsamlı açıklama yapılması bekleniyor. Söz konusu gelişmelerde bir de OnePlus kanadından yapılacak duyurulara kulak kesildi. OnePlus’ın hangi modellerinde kullanılacağı merak ediliyor. Mobil işletim sistemiyle ilgili yeni gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz.

OnePlus ColorOS 12’ye Geçecek!

OnePlus’a ait bazı telefon modellerinin yeni işletim sistemine geçmesi bekleniyor. Daha önce de geçiş sağlandı ancak sürüm yükseltmesi yapılacak. Ayrıca tüm modellerde bu değişimin yapılmadığı biliniyor. Zaman içerisinde OnePlus’ın ColorOS ile olan birlikteliğini daha fazla duyacağız. Kısa süre önce OPPO ile kod tabanlarını birleştirdiği bilgisi gelmişti. Dolayısıyla aralarındaki bağın gelişmesi şaşkınlık yaratmadı. Diğer akıllı telefon üreticilerinin de OPPO ile temasta olduğu biliniyor. Android tabanlı mobil işletim sistemi konusunda büyük gelişmelere imza atan şirket, bu konuda farkını ortaya koyuyor.

Hangi Modellerde ColorOS 12 Olacak?

OnePlus’a ait modeller arasında OnePlus 8, OnePlus 8 Pro ve son olarak OnePlus 8T’nin buna hak kazandığı belirtildi. ColorOS12’nin ne zaman aktif olacağı ve cihazlarda kullanılacağı ise netlik kazandı. Zaman konusunda uzun bir süre beklememiz gerekebilir. Zira yapılan açıklamalara göre 2022 yılı işaret ediliyor. Bu da demek oluyor ki en az 6 ay ColorOS 12’yi test edemeyeceğiz. Ancak ColorOS 11’in beta sürümü ile duyurulduğu ve teste açık olduğunu belirtelim. Gerekli güncellemeler sağlandığında ColorOS 12’ye geçiş yapılacak. Bu durumda da nereden baksanız 1 senelik bir zaman dilimi bulunuyor.

OxygenOS Gelecek!

OnePlus’ın sahip olduğu arayüz ve özelliklere bağlı olarak OPPO’nun ColorOS 12’si ile birleşeceği bilgisi verilmişti. OnePlus’a özel olan bu durumdan ötürü, mobil işletim sistemine OxygenOS ismi verilecek. Çünkü tam olarak ColorOS 12’yi yansıtmayacağı için farklı isim verilmesi daha doğru bulundu. OnePlus’ın yeni model telefonları güncellemelere doyamayacak.