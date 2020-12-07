OnePlus 9, 2021 yılı için hazırlanan bir telefon. Zaten markanın devam serisi konumunda olacak olan bir akıllı telefon. Böyle değerlendirildiği zaman, yeni telefon bir nevi 2021 mobil teknoloji trendlerini yansıtacak diyebiliriz.

Beklentinin yüksek olduğu akıllı telefon için gelen sızıntılar da boş bir model görmeyeceğimizi gösteriyor. Gelen sızıntılar, telefonun içerisinde son amiral gemisi olan Snapdragon 888 işlemcinin kullanılacağını işaret ediyor.

OnePlus 9 Çok Güçlü Bir Telefon Olacak

Telefonu çalışır halde gösteren yeni bir görsel, içerisinde yer alacak işlemcinin de netleşmesini sağladı. İşlemci Snapdragon 888 olacak gibi gözüküyor. Son amiral gemisi işlemci, 12 GB RAM ile desteklenmiş gibi gözükmekte.

12 GB RAM ve böyle bir işlemci zaten çok güçlü bir telefonun geleceğine işaret. Fakat şu da var ki telefonda dikkat çekici bir de kamera sistemi olacak. 48 MP + 48 MP + 8 MP + 5 MP olmak üzere toplam 4 arka kamera olacak ve çekim kalitesi yüksek bir model gelecek.

6.48 inç QHD AMOLED ekranı da olacağı söylenen yeni canavarlardan biri OnePlus 9 modeli için çıkış tarihi ise hala belli olmadı. Bu yakınlarda da telefonu görmeyi beklemeyin.