Heyecanla beklenen OnePlus 9 Pro akıllı telefon modeli Hasselblad markası tarafından tasarlanan kamera lensleriyle piyasaya çıkacak. Cihazın canlı fotoğraflarını sızdıran bir YouTube kanalı, telefonun dörtlü kamerayla geleceğini gösteriyor.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir sızdırma haberinde, OnePlus 9 serisi telefonlarının kamera sisteminde Leica markası ile ortaklık kurulacağı söylentisi yayılmıştı. Ancak şimdi yayınlanan yeni sızıntı haberi bizlere bunun doğru olmadığını; şirketin bir başka markayla bu cihaz için çalıştığını söyleyerek dedikoduları yalanladı. Yayınlanan yeni sızdırmada, telefonda OnePlus’ın Hasselblad markasıyla ortaklık gerçekleştirdiği öğrenildi.

Dave2D isimli YouTube kanalında yayınlanan videoda açık edilen OnePlus 9 Pro kamera sistemi, genç YouTuber’ın açıklamalarına göre ona Discord kanalından ulaşan bir takipçisi tarafından sızdırılmış. Dave Lee de bu görüntüleri videoya alarak izleyicileriyle paylaşmış. Konunun ana odağına yeniden dönmek gerekirse, Leica ortaklığı haberleri yalanlanan cihazın İsveç merkezli fotoğraf ekipmanı üreticisi Hasselblad şirketiyle çalıştığı görülüyor. Hasselblad’ı daha önce Motorola Moto Z telefonunun kameralarında görmüştük; bu cihaz mobil fotoğrafçılar için gayet olumlu görüşlerle değerlendirilmişti. Şimdi aynı şans OnePlus’ın eline geçti.

Videoda gördüğümüz kadarıyla gümüş gri renk seçeneği kesin olacak OnePlus 9 Pro modeli, dörtlü kamera sistemiyle müthiş bir telefon fotoğrafçılığı hizmeti sağlayacak. Kavisli kenarlara sahip cihaz çift SIM kart desteği, 3120×1440 piksel çözünürlük ve QHD+ ekranla gelecek. Tüm bunların yanı sıra cihazda 120Hz yenileme hızı bulunurken, kullanıcıların diledikleri zaman 60Hz hızına geçiş yapabilecekleri de açıkça gözleniyor.

Şimdilik elbette tüm bunlar birer iddiadan ibaret. Fakat seriyle birkaç ay içerisinde tanışacağımız neredeyse kesin gibi görünüyor. Bilmeyenler için seri OnePlus 9, OnePlus 9 Pro ve OnePlus 9 Lite isimli üç farklı modelle piyasaya sürülecek.