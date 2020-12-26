Usta oyuncu ve sunucu Okan Bayülgen, BluTV platformu için Renkli Rüyalar Oteli adlı yeni bir program hazırlıyor! Bayülgen’in ilk defa bir dijital video ağında sahneye çıkacağı yeni şovu ilginç bir konsept içerecek. Merakla beklenin programı izleyiciler 2021 yılında izlemeye başlayacak.

Zaga, Disko Kralı, Televizyon Makinesi, Muhabbet Kralı ve Uykusuzlar Kulübü gibi sayısız başarılı televizyon programına imza atan Okan Bayülgen şimdi yeni bir program için kolları sıvayıp çalışmaya başladı. Şu anda TV100 kanalı için Salı geceleri Nokta adlı bir şov sunan ünlü yıldız, aynı zamanda bir dijital streaming platformu için de haftalık olarak konsept sergileyecek.

2021 yılında yayınlanacak bazı içeriklerinin ipuçlarını paylaşan BluTV platformu Okan Bayülgen ile de anlaşma sağladıklarını resmi sosyal medya kanallarından duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda Bayülgen’in BluTV’ye özel bir içerik üretmeye başlayacağı yönünde basına çeşitli haberler sızmıştı. Fakat beklenen proje bir türlü gerçekleşmemiş, usta sanatçı sonrasında TV100’e geçiş yapmıştı. Ancak anlaşılan o ki BluTV’nin Okan Bayülgen’le birlikte hazırlamak istediği o program şimdi hayata geçecek.

Başka başka oteller, sürpriz konuklar, bitmeyen konular…Ve tabii ki Okan Bayülgen! Sıra dışı program #RenkliRüyalarOteli 2021'de sadece BluTV'de! pic.twitter.com/9GpArBlG33 — BluTV (@BluTV) December 25, 2020

Okan Bayülgen BluTV ağında Renkli Rüyalar Oteli programı ile ilgi çekici bir konsept hazırlığına girişti. Adını tecrübeli Rock yıldızı Teoman‘ın sevilen bir parçasından alan program, şimdilik tam olarak neler sergileyeceği yönünde belirsizliğini sürdürüyor. BluTV’nin paylaşımlarında heyecan veren yeni içerik, “Başka başka başka bir tıraş, bitmeyen konular,” cümlesiyle açıklanıyor.

Okan Bayülgen Renkli Rüyalar Oteli programıyla 2021 yılında BluTV’de olacak. Peki ya sizce beklenen bu program başarılı olabilecek mi? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!