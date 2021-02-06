Ünlü pazar araştırma şirketi SensorTower Ocak 2021’de en çok indirilen mobil uygulamaları listeledi. Bu konuda oldukça kapsamlı bir istatistik raporu hazırlayan firmanın verdiği detaylara göre Telegram en popüler uygulama oldu. İşte detaylar…

Her ay düzenli olarak mobil kullanıcılar üzerine çeşitli araştırmalar gerçekleştiren SensorTower platformu Ocak ayı için hazırladığı değerlendirmeleri bir araya getirerek paylaştı. Oyun dışı uygulamalar araştırmasında Telegram ciddi bir üstünlük elde ederek tüm rakiplerini geride bıraktı ve birinciliğe yükseldi. Ocak’ta 63 milyon kez indirilen uygulama WhatsApp ve Signal gibi rakiplerine kelimenin tam anlamıyla fark attı.

Telegram’ın hemen akabinde listenin ikinci sırasında TikTok uygulaması göze çarpıyor. Sevilen kısa video odaklı mobil uygulama dünya genelinde birinciliği elde edemese de App Store platformundan en çok indirilen uygulama olarak ilk sırada bulunuyor.

Listenin devamında sırasıyla Signal, Facebook, WhatsApp ve Instagram uygulamaları yer alıyor. Aslında bu listenin tüm dengeleri bozan ana unsuru, WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle gerçekleşti. Tüm dünyada büyük tepkilere neden olan gelişme sayesinde Telegram’ın yükselişi artık daha kolay bir şekilde gerçekleşirken, Signal’i ise belki de ilk defa bu kadar yükseklerde, üçüncü sırada gördük. WhatsApp’a listede kalan sıralamaysa ancak beşincilik oldu.

Facebook Uygulamaları İlk Üçe Giremedi

Birbirinden başarılı platformlara sahip olan Facebook şirketi ne yazık ki ilk üçe herhangi bir uygulamasını yerleştiremedi. Instagram, WhatsApp ve Facebook’u listenin dört ile altıncı pozisyonları arasında görürken, Messenger uygulaması ise onuncu sırada yer alıyor.