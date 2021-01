Her zaman olduğu gibi bu ay da Nintendo Switch oyuncuları için dopdolu bir içerik takvimi hazırlandı! Ocak 2021 itibariyle onlarca yeni oyun piyasaya çıkarken, Nintendo’nun el konsolu da pek çok önemli yapımı kullanıcılarıyla buluşturacak.

Bu ay en çok dikkat çeken yapımlar arasında Iris.Fall oyunu yer alıyor. Bulmaca temalı bu sanatsal oyun 8 Ocak tarihinde piyasaya çıkarken, 40 dolar karşılığında satılıyor. Re: Zero hikayesinin devamı niteliğindeki Starting Life in Another World ise 29 Ocak tarihinde resmen yayınlanacak. Her biri birbirinden iddialı olan yapımlar farklı türlerde ilgi çekici oynama dinamiklerine sahip, görsel açıdan zengin ve sürükleyici hikayeleriyle oyuncuları bir araya getirecek.

Bu Ay Çıkacak Nintendo Switch Oyunları

Speed Truck Racing – Ocak 1 – $10

– Ocak 1 – $10 Hitori Logic – Ocak 1 – $3

– Ocak 1 – $3 Choices That Matter: And Their Souls Were Eaten – Ocak 6 – $5

– Ocak 6 – $5 Charge Kid – Ocak 6 – $3

– Ocak 6 – $3 Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest – Ocak 7 – $14

– Ocak 7 – $14 Stardash – Ocak 7 – $10

– Ocak 7 – $10 Sense – A Cyberpunk Ghost Story – Ocak 7 – $20

– Ocak 7 – $20 Iris.Fall – Ocak 8 – $40

– Ocak 8 – $40 Wrestling Empire – Ocak 11 – $20

– Ocak 11 – $20 Life of Fly – Ocak 14 – $15

– Ocak 14 – $15 Rhythm Fighter – Ocak 14 – $15

– Ocak 14 – $15 Fantasy Tavern Sextet -Vol.2 Adventurer’s Days – – Ocak 14 – $8

– – Ocak 14 – $8 WRITHE – Ocak 15 – $8

– Ocak 15 – $8 Ghostanoid – Ocak 21 – $5

– Ocak 21 – $5 Unspottable – Ocak 21 – $12

– Ocak 21 – $12 Gradiently – Ocak 22

– Ocak 22 ADVERSE – Ocak 22 – $6

– Ocak 22 – $6 The Unexpected Quest – Ocak 23 – $15

– Ocak 23 – $15 Cyber Shadow – Ocak 26 – $20

– Ocak 26 – $20 Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy – Ocak 26 – $60

– Ocak 26 – $60 Olija – Ocak 28 – $15

– Ocak 28 – $15 Save Farty – Ocak 28 – $7

– Ocak 28 – $7 Re:ZERO -Starting Life in Another World- The Prophecy of the Throne – Ocak 29 – $54

Peki ya sizin bu ay Nintendo Switch’te oynamak için sabırsızlandığınız oyun hangisi? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!