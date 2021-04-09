Ocak 2021’de dünya genelinde satış yapan akıllı telefon modelleri üzerinde araştırma yapan Counterpoint Research şirketi, her 10 akıllı telefon modelinin altısının Apple iPhone modeli olduğu sonucuna vardı.

Aktarılan bilgilere göre Apple imzalı; iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri tüm iPhone modellerinin yüzde 71 oranını karşılıyor ve tüm telefon modelleri arasında da yüzde 15 seviyesinde bulunuyor. Bunun dışından yine Apple üretimi iPhone 11 üzerinde birçok iPhone modeli eklenmesine rağmen genel satış rakamlarına göre en çok satılan akıllı telefon modelleri arasında dördüncü sırada yer alıyor.

Listede 5 iPhone Modeli Varken Hiçbir Samsung Amiral Gemi Modeli Yok

Ürün yelpazesi ile tüm kesimlere göre uygun modeller üreten Samsung’un Ocak 2021 listesinde hiçbir amiral gemi modeli yok. Liste içerisinde uygun Galaxy A serisi modeller bulunması oldukça şaşırtıcı karşılandı. 2021 Ocak ayının en çok satan 10 modeli arasında Çin merkezli Xiaomi markasının Redmi’de iki akıllı telefon modeli ile listede kendine yer bulmuş gibi gözüküyor.

Ocak 2021 Çok Satan 10 Akıllı Telefon Modelleri