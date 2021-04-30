Exxen platformunun sevilen rap müzik yarışması O Ses Türkiye Rap için 7. bölüm yayına alındı. İşte O Ses Türkiye Rap fragmanı ve detayları.

Acun Ilıcalı’nın yeni dizi, film ve video platformu Exxen, içeriğinde bulundurduğu dev arşivle her gün abone kazanmaya devam ediyor. Son dönemde çıkardığı ve özellikle rap müzik tayfasının ruhunu ısıtan yarışma programı O Ses Türkiye Rap ise büyük beğeniyle izlenmekte. Sadece tanıtım videoları YouTube üzerinden milyon sınırının üzerinde izlenen yarışmanın 7. bölümü bugün Exxen’de yayınlandı.

O Ses Türkiye Rap 7. Bölüm Fragmanı ve Özeti

O Ses Türkiye Rap yarışmasının jüri üyeleri Mero, Murda, Eypio ve Hadise her hafta kendi ekibine değerli yarışmacıları katmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Bu 4 jürinin tek amacı yarışmanın sonunda gülen taraf olmak.

Bugün Exxen platformunda yayınlanan O Ses Türkiye Rap 7. bölüm de üst düzey performanslara sahne oldu. Bazı yarışmacılar jüri tarafından paylaşılamadı. Exxen üzerinden veya mobil uygulamalarından rahatlıkla izleyebileceğiniz O Ses Türkiye Rap yarışmasının 7. bölümünün tanıtım fragmanı ile sizleri başlasa bırakalım.

O Ses Türkiye Rap yarışmasının tüm bölümlerini full ve tek parça olarak Exxen platformu üzerinden bütçenize uygun üyelik seçenekleriyle izleyebilirsiniz.