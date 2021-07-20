Yeni sürücü, birkaç başlıkta Nvidia‘nın DLSS teknolojisine destek ekliyor. Şirketin söz verdiği gibi, bugün Rockstar’ın Red Dead Redemption 2 (RDR 2) güncellemesi için destek alıyor. RDR 2’nin yanı sıra, hayatta kalma-korku başlığı olan Chernobylite hala erken erişimde görüntü yükseltme teknolojisi için de destek kazandı.

Nvidia, DLSS’nin yardımıyla RDR 2’nin %45’e varan performans artışı sağladığını söylüyor. Bu arada, Chernobylite ile performans, Nvidia‘nın kendi rakamlarına göre bazı durumlarda ikiye katlandı.

Sürücü ayrıca Samsung’dan iki yeni G-Sync Uyumlu monitör için destek ekler:

LS28AG700N, 28″ 4K panel,

LC27G50A, 27″ 1440p modeli.

Her zamanki gibi, yeni sürücü ayrıca aşağıdaki sorunları da giderir:

[Birini Yakala]: Donanım hızlandırma çalışmayı durdurur. [3338552]

Valorant oyununda devre dışı bırakılmış NOHud/RemoveHud filtresi. [3332516]

[Doom Eternal]: Oyun, oyun sırasında donabilir. [3331270]

[League of Legends]: Oyun başlatılamayabilir. [200744747]

[HDR]: HDR modunda belirli DSC monitörlerine bağlandığında fare imleci rengi değişebilir [200741796]

Ansel DOF filtresi bazı oyunlarda tüm ekranı bulanıklaştırır. [3288883]

Bazıları, sürücü güncellemesinden sonra 640×480 ile sınırlı ekran çözünürlüğünü görüntüler. [3330750]

[HDMI 2.1][8K] HDMI ses oynatma, ekran modları değiştirildikten sonra bozulabilir [3268312]

[RDP] 10 bit olarak ayarlanmış renk ile PC’ye uzak masaüstü bağlantısı, resmin bozulmasına neden olur. [3332787]

LG C9 OLED TV’ye bağlandığında GPU HDMI ses kesintileri meydana gelebilir [3316495]

Ve birkaç tanesinin geçici bir çözümü olmasına rağmen, Windows 10’da hala devam eden sorunlar:

[Batman Arkham Knight][GeForce 10 Series]: Türbülans dumanı kullanıldığında oyun çökebilir. [3202250]

Bu sorunu çözmek için oyun içi grafik seçeneklerinden “İNTERAKTİF DUMAN/SİS”i devre dışı bırakın

[YouTube]: YouTube sayfasında aşağı kaydırılırken video oynatma takılıyor. [3129705]

[Hitman 3]: V-SYNC devre dışı bırakıldığında oyun rastgele titreme gösterebilir [200742415]

[Monster Hunter World]: Oyun, uzun bir oynanıştan sonra yanıp sönen hatalar gösteriyor. [3336071]

Sonic & All-Stars Racing Transformed, oyuncuların suyun içinden geçtiği parkurlarda kaza yapabilir. [3338967]

Renk modu 8 bit renge ayarlandığında, 10 bit renge kıyasla DPC gecikmesi daha yüksektir. [3316424]

Merak edenler için bu sürücüler de Windows 11‘e hazır. Nvidia, 471.41 sürücüsüyle ilgili herhangi bir sorun bulan kullanıcıları, sorunu burada bulabileceğiniz resmi geri bildirim dizisinde bildirmeye çağırdı. Nvidia’nın resmi basın bültenini buradan görüntüleyebilirsiniz.