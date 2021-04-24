Bilindiği gibi günümüzde birçok Bitcoin madencileri ekran kartı modellerinin tükenmesini ve hatta fiyatlarının artmasına neden oluyor. Nvidia cephesi de yeni ekran kartı modelleri tanıtmaya devam ediyor.

Güvenilir bir kaynak üzerinde yapılan habere göre Nvidia GeForce RTX 3070 Ti ve GeForce RTX 3080 Ti modellerinin tarihlerini açıklamış durumda.

Açıklanan tarihlere göre bu yeni üst düzey ekran kartı modelleri 25 Mayıs tarihinde resmen tanıtılacak.

GeForce 3070 ve GeForce 3080 ekran kartı modellerinin daha güçlü halleri olan bu Ti sürümleri, bilmeyenler için yüksek performans odaklı modellere eklenen adlandırma.

Yeni ekran kartı modellerinden RTX 3080 Ti modeli, 4K oyunlarda kolayca çalışabilecek bir model olarak tanıtılacak. Nvidia’nın tanıttığı RTX 3090 modelini zorlayabileceği hatta bazı alanlarda geçebileceği aktarılıyor.

İddialar arasında yeni RTX 3080 Ti modelinin 999 dolar etiketi ile satılacağı var. 3080 Ti modelinde 10.240 CUDA çekirdek ve 12 GB GDDR6X bellek bulunuyor.

4K oyunlara ilgisi olmayan ya da 4K monitör sahibi olmayanlar ise RTX 3070 Ti modeli sunuluyor. Bu modelde ise 6.144 CUDA çekirdek ve 8 GB GDDR6X bellek sunuluyor.

Nvidia imzalı yeni ekran kartı modellerine erişim kolay olmayacak

Yukarıda da dediğimiz gibi piyasada ekran kartı tedarik sorunu var. Nvidia tarafından açıklana göre bu sorun 2021 sonuna kadar devam edecek. Firma bu tarz Ti benzeri modellerinde performans güncellemesi yapıyor.