Bilindiği gibi birçok akıllı telefon üreticisi çip üretimindeki bu aksaklığın fiyatlarını etkileyeceğini ve sırf bu yüzden kendi çiplerini üretme hazırlıklarını hızlandırdıklarını açıkladılar.

Global pazarlara çip üretimi yapan Samsung ve TSMC firmaları çip üretimi konusunda talepleri karşılayamıyor ve kriz büyümeye devam ediyor.

Üreticiler arasında TSMC firmasının tahminlerine göre çip sorunu en az 2022 ikinci yarısına kadar devam edecek.

Konu hakkında bir açıklama da Nvidia tarafından geldi. Nvidia, ekran kartı üretiminin ve stok durumunun 2021 yılında devam edeceğini ve 2022 itibari ile düzeleceğini açıkladı. Diğer pazarlarda ve ülkemizde de yüksek fiyatlı olan ekran kartı fiyatlarının ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor.

Nvidia kullanıcıların stok durumları olmayıp satmaya devam eden marketler olduğunu ve peşin ücretli ekran kartı alımlarında dolandırılabilme ihtimalleri olduğunu belirtiyor ve marketleri de toplu satımlar konusunda uyarıyor. Bildiğiniz gibi Bitcoin madenciliği ile artan talep sonucunda kullanıcılar toplu satım almak istiyor fakat stok sorunları nedeni ile market zincirleri satma taraftarı olmuyor.

Nvidia Ekran Kartlarının Ülkemizdeki Fiyatları

Ülkemizde dolar kuru ve stok sorunları yüzünden 1-2 aylık bir süreç içerisinde ekran kartlarına 6-7 bin TL’ye varan fiyat artışı gerçekleşti.

Market zincirlerinin de bu fiyat artışında bir etkisi olduğu ve stok durumlarının bahane edildiği dedikodular arasında.