Ünlü pop müzik sanatçısı Nükhet Duru son albümü Hikayesi Var’ı konu alan Duru Olmak belgeseli ile Netflix’e geldi. Mu Tunç tarafından yönetilen müzik temalı belgesel filmi geçen yılki festival sürecinden sonra şimdi ilk defa geniş izleyici kitlelerinin karşısına çıktı! İşte detaylar…

Nükhet Duru’nun yeni albümü Hikayesi Var adlı eserin hazırlanış sürecini ve sanatçının üretim aşamalarını konu alan Duru Olmak belgesel filmi bugün itibariyle nihayet popüler dijital streaming ağı Netflix üzerinden gösterime girdi. Ünlü müzisyenin, “Aslında bu belgeselde benim hayatımın kısa kesitlerinin yanı sıra ikinci evimiz olan stüdyomuza konuk oluyor izleyiciler,” diyerek tanımladığı belgeseli henüz şimdiden platformun en çok izlenen yapımları arasında yerini almaya başladı.

Netflix’e yeni katılan biyografik müzik belgeseli Duru Olmak izleyicilere yalnızca Nükhet Duru’yu değil, sanatçının son albümünde konuk ettiği ve birlikte düet parçalar kaydettiği Sıla, Kenan Doğulu, Teoman, Mabel Matiz, Funda Arar, Rubato, Ceylan Erdem, Ata Demirer, Kalben, Zeynep Bastık, Sena Şener, Evrencan Gündüz gibi birbirinden başarılı müzisyenleri de kameralar karşısına çıkarıyor. Her biriyle ayrı ayrı yapılan röportajlar ile dolu olan belgeselde stüdyo kayıtları esnasında yaşanan keyifli anlara konuk olurken, ayriyeten albüme ilham veren anekdotları ve parçaların nasıl doğduğunu da ilk ağızdan öğrenme şansına sahip oluyoruz.

Toplamda 1 saat 30 dakika uzunluğuyla Netflix platformunda yayınlanan Duru Olmak filmi şimdi sizleri bekliyor! Siz de hemen Netflix’e girip bu keyifli belgeseli seyredebilir, müzisyenin ilham verici dünyasına şahit olabilirsiniz.