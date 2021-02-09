Bir Nükhet Duru Filmi: Duru Olmak adıyla yayınlanacak belgesel filmi 19 Şubat’ta Netflix platformuna geliyor! Ünlü sanatçı Duru’nun hayatını konu alan yapım başarılı festival sürecinin akabinde nihayet ilk defa kalabalık seyircilerin karşısına çıkacak. İşte detaylar…

Nükhet Duru’nun son albümü Hikayesi Var piyasada büyük ses getirmiş, sanatçı birbirinden ünlü isimlerle çeşitli düetler gerçekleştirerek bizlere keyifli anlar yaşatmıştı. Şimdiyse bu ünlü albüm bir belgesel haline geliyor! Türkiye’de eşine az rastladığımız bir tür olan müzik belgeseli türü, 70’lerden beridir hayatımızda olan ve her parçasıyla döneme damgasını vuran Nükhet Duru tarafından canlandırılacak. Dünya prömiyerini 39. İstanbul Film Festivali kapsamında geçtiğimiz yıl gerçekleştiren yapım, şimdi ilk kez izleyenleriyle buluşacak.

Bir Nükhet Duru Filmi: Duru Olmak 19 Şubat’ta Netflix’te!

Filmin normalde bir sinema gösterimi yapmayı planlayıp planlamadığı bilinmese de pandemi nedeniyle yapım ilk defa Netflix platformu aracılığıyla izleyenlere ulaştırılacak. 19 Şubat 2021’de aynı anda tüm dünyada izleyicilere sunulacak yapım birbirinden başarılı müzik klipleri ve Arada filmi ile tanınan Mu Tunç imzasıyla yönetiliyor. Yapımcı koltuğunda ise Evren Ercan yer almakta. Bu belgesel biz izleyicilere Nükhet Duru’yu hiç olmadığı kadar yakından tanımamızı ve sanatçının Hikayesim Var albümü nezdinde yaratım sürecini keşfetmemizi vadediyor.

Son albümünde Sıla, Kenan Doğulu, Teoman, Mabel Matiz, Funda Arar, Ceylan Ertem, Ata Demirer, Kalben, Zeynep Bastık, Rubato, Sena Şener, Evrencan Gündüz gibi birbirinden ünlü müzisyenler ile çalışan Nükhet Duru’nun belgesel filminde yine söz konusu sanatçılar ile kayıt edilmiş röportaj görüşmeleri yer alıyor.