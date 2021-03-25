Hindistan IMEI kayıtlarında Nokia X20 5G modelinin görüntülendiği ortaya çıktı. Cihazın yerel olarak bu ülkede piyasaya sürülmesi bekleniyor. HMD Global tarafından daha önce duyurulduğu üzere 8 Nisan’da bir tanıtım etkinliği zaten bekleniyordu. Firmanın bu etkinlikte Nokia X20, Nokia X10 ve Nokia G10 modellerinin lansmanını yapacağı düşünülüyor. Etkinliğin çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği gelen bilgiler arasında.

Bilindiği üzere Nokia X20 5G modeli ile ilgili bazı özellikler bir süre önce Geekbench test skorlarında görünmüştü. Ürüne ait bazı görüntüler de FCC sertifikasyonlarında görünmüştü. Nihayetinde Nokia X20 5G modelinin Hindistan IMEI veritabanı sisteminde ve FCC sertifikasında görünmesinin ardından 8 Nisan tarihinde duyurulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Nokia X20 5G Modelinin Genel Özellikleri

FCC sertifikasında cihazın 5G destekli olacağına kesin olarak bakılıyor. Ayrıca tasarımsal olarak arka kısımda daire içerisinde yerleştirilmiş kamera modülü gözleniyor.

Nokia X20 modelinin 5G modemle birlikte Snapdragon 480 SoC yonga seti ile destekleneceği belirtiliyor. HMD Global’in daha önceki akıllı telefon modelleri ile kıyaslandığında Nokia X20 5G’nin nispeten daha yüksek donanımla gelmesi bekleniyor. Cihazda 6GB RAM ile beraber 128GB dahili depolama alanının yer alacağı düşünülürken farklı versiyonların da piyasaya sürülebileceği dillendiriliyor.

Nokia X20 5G modelinin Android 11 işletim sistemi ile kutusundan çıkacağı düşünülürken kamera donanımı, batarya ve ekran özelliklerinin halen daha gizemini koruduğunu söyleyelim.