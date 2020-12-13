Akıllı telefonlarına bile kolay kolay alışamadığımız Nokia, bir süredir laptop modeli geliştiriyor iddiaları gündemdeydi. Nokia PureBook X14 isimli olacağı söylenen yeni bilgisayarın ne zaman geleceği konusunda ise bir bilgi yoktu.

En azından şimdiye kadar bu yönde bir bilgi yoktu. Şimdi ise bir e-ticaret sitesi üzerinden yeni bilgisayarın özellikleri sızdırıldı.

Bu önemli bir bilgi oldu çünkü daha önce Nokia akıllı televizyonu da ilk olarak e-ticaret sitesi üzerinden sızdırılmıştı. Sonrasında resmi olarak tanıtım yapılmıştı. Şimdi merak edilen yeni cihazın özelliklerinin neler olacağı?

Nokia PureBook X14 Özellikleri Neler Olacak?

Ultrabook modellerinden biri olacağı söylenen yeni Nokia serisinin, 14 inçlik bir ekranı olacağı ve IPS ekranda da Ful HD çözünürlük bulunacağı söyleniyor. 16.8 mm kalınlığında bir kasası olacak olan seri sadece 1.1 kg gibi bir ağırlıkta olacak.

8 GB DDR4 RAM ve 10.nesil Intel Core i5 10210U işlemci modelini kullanacağı listelenen seride, 512 GB depolama alanının olması da dikkat çekiyor. Toplamda 8 saatlik bir pil ömrü sunacak serinin fiyatının ise 1200 dolar ile 1300 dolar arasında olması olası gibi gözüküyor.

Tabii ki bunlar site üzerinden paylaşılmış olan bilgiler. Bu bilgiler sonrasında değişiklik gösterebilecek olan bilgiler. Tanıtım yapılınca bunu göreceğiz.