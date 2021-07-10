Nokia, SEP ve SEP dışı patentlerle ilgili olarak Oppo‘ya karşı çok sayıda patent ihlali şikayetinde bulundu. Bu patent ihlalleri bağlantı, arayüz ve güvenlik özellikleri ile bilgileri içeriyor.. Şikayetler Avrupa ve Asya pazarlarında yapılıyor.

Oppo ve Nokia, 2018’de çok yıllı bir lisans anlaşması imzaladılar ve sözleşme sona ermiş gibi görünüyor. Nokia, Oppo’nun sözleşmeyi yenileme teklifini reddettiğini ve Oppo bu patentleri kullanmaya devam ettiği için yasal yollara başvurmak zorunda kaldığına dair resmi bir açıklama yaptı. Nokia sözcüsü, durumla başa çıkmanın daha yapıcı bir yolu olduğuna inanıyor.

Ne de olsa Nokia’nın oldukça fazla patenti var ve Samsung, Apple, LG, Lenovo ve hatta Blackberry ile telif hakkı sözleşmeleri imzaladı.