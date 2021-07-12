Nokia Kulakiçi Kulaklıklar ve Güçlü Kulaklıklar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra, Nokia Gürültü Önleyici Kulaklıklar, adından da anlaşılacağı gibi, aktif gürültü iptali ile karakterize edilen ve bunu sunan ilk HMD Global kulaklık olan Avrupa’ya geliyor.

Bunlar, çevremizi dinlemek için ortam modu ve 25 dB’ye kadar arka plan gürültüsünü engelleyen aktif gürültü iptali ile yeni Nokia TWS’nin özellikleridir.

Özellikleri

Gürültü Engelleme: Aktif (25 dB’ye kadar)

Aktif (25 dB’ye kadar) Batarya : 45 mAh (5 saate kadar) 400 mAh ile şarj cihazı (20 saate kadar)

: 45 mAh (5 saate kadar) 400 mAh ile şarj cihazı (20 saate kadar) Bağlantı: Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0 Dayanıklılık: IPX5

IPX5 Diğerler Özellikler: Hareket kontrolü, oda modu, 4 gösterge LED’i, USB tip C

13 mm sürücüler ve aktif gürültü engelleme

Model numarası BH-805 olan Nokia Noise Cancelling Earbuds, söz konusu ses kalitesi olduğunda net bir ileri adımdır. Power Earbuds ve 6 mm sürücü birimiyle karşılaştırıldığında, artık güçte bir sıçrama olması gereken 13 mm sürücüleri var.

Boyuttaki bu artışa aktif gürültü iptali eşlik ediyor. Önceki modellerde Nokia, pasif bir hibrit iptali üzerine bahse giriyordu, ancak bu kulaklıklarla rakiplerine eşit ve 25 dB’ye kadar tüm arka plan seslerinin iptali vaat ediliyor. Belirli tonların geçmesine izin vermek için bir ortam modunun eşlik ettiği bir gürültü giderme.

Pil için her kulaklıkta 45 mAh var. Teorik olarak, aktif gürültü iptali ile dört saatlik oynatmayı azaltarak beş saate kadar oynatma elde edeceğiz. Şarj tabanı, bu özerkliği 20 saate kadar uzatacak ek bir 400 mAh’ye sahiptir.

Dört LED, pil seviyesinin bilinmesine hizmet edecek ve USB C tipi bağlantı noktası üzerinden şarj edilebilir.Bağlantı düzeyinde, Nokia’nın kulaklıkları Google Assistant ile uyumlu ve Bluetooth 5.0 ile birlikte geliyor.

Nokia Noise Cancelling Earbuds’ın sürümleri ve fiyatı

Nokia Noise Cancelling Earbuds iki renkte mevcuttur: mavi ve siyah. Resmi fiyatı 99,99 Euro’dur.