HMD Global tarafından yeni ucuz fiyatlı Nokia telefonu C1 Plus 4G yalnızca 69 Euro karşılığında piyasaya sürüldü. Finlandiyalı şirket geçtiğimiz yıl yayınladığı Nokia C1’i yeniden ele alarak yükseltilmiş bir şekilde tüketicilere sundu. Her bütçeye uygun giriş seviyesi telefon, başta erişilebilir olmasıyla, akabindeyse ideal donanım özellikleri sayesinde şimdiden tüketicilerin kalbinde taht kurmayı başardı!

Piyasadaki en ucuz fiyatlı 4G telefon olmayı amaçlayan Nokia C1 Plus, 5.45 inçlik HD+ ekran ile tasarlanıp 18:9 en boy oranında dizayn edildi. Oldukça sağlam bir yapısı olduğu açıklanan modelin onlarca dayanıklılık testi üzerinden başarıyla geçtiği ve düşme gibi kazalarda olabilecek en az hasarı aldığı gözlendiği ifade edildi.

Ön kamerasında 5 MP HDR desteği sahip selfie kamerasına yer veren Nokia C1 Plus, kameranın yanında bir de yüz tanıma sistemine yer vererek kullanıcıları şaşırttı. Arka yüzeyde yine 5 MP‘lik bir adet tekli kamera modülüne izin veren telefon aynı zamanda bir de flaş paneli ekledi.

Nokia C1 Plus, 13 Saate Kadar HD Video Barındırabilecek!

Android 10 Go işletim sistemi ile çalışacağı açıklanan yeni Nokia telefonunun 13 saate kadar HD video ve 3.000 şarkı barındıracak bir depolama alanı ile geleceği öğrenildi. Gün boyu rahatlıkla kullanıcıların işlerini görecek 2,500 mAh batarya kapasitesine sahip model, 1 GB RAM‘le beraber 16 GB dahili depolama alanına olanak sağlayacak. Buna ek olarak kullanıcılar 128 GB’a kadar microSD kart girişi bulunduracak.

1,4 GHz dört çekirdekli işlemci tarafından desteklenecek cihazın hangi yonga setiyle çalışacağı şimdilik açıklanmasa da cihaz fiyat-performans noktasında herkesi şaşırtmayı başardı. Nokia C1 Plus’ın fiyatı 69 Euro olarak duyurulurken, cihazın Kırmızı ve Mavi renk seçenekleri ile geleceği söylendi.