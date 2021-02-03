Bir süredir beklenen Nokia 1.4‘ün özellikleri, fiyatı ve kullanılabilirlik durumu nihayet açıklandı. Uzunca zamandır hakkında çok sayıda sızıntı haberleri çıkan cihaz bugün şirket tarafından resmileştirildi. Başlangıç segmentli özelliklere sahip model uygun fiyatıyla gözleri üzerinde topladı.

6.51 inç HD+ LCD ekran üzerinde 1600×720 piksel çözünürlük barındıran yeni Nokia telefonu 20:9 en boy oranıyla tasarlandı. Adreno 308 GPU ile Qualcomm Snapdragon 215 yonga setini eşleştiren cihaz ön tarafta tekli selfie kamerasına yer verirken, arka kasada ise yuvarlak modülün içerisinde ikili kamera taşıyor.

Nokia 1.4 Özellikleri

Ekran: 6,5 inç

İşlemci: Snapdragon 215 SoC

RAM: 1 GB, 2 GB ya da 3 GB

Depolama: 16 GB, 32 GB ya da 64 GB

Arka Kamera: 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 4.000 mAh pil + 5W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10 Go

Dairesel arka kamera kurulumunda 8 MP birincil kameraya yer veren telefon, buna ek olarak 2 MP‘lık bir makro lensle destekleniyor. Tek LED flaşla modülü tamamlanan cihazın ön kamerasındaysa 5 MP’lık mercek yer almakta. 4,000 mAh‘lık ideal pil kapasitesine sahip cihazın 5W hızlı şarj desteği sağlanırken, arkada güvenlik adına parmak izi sensörü yerleştirildi. Cihazın sol tarafındaysa bir Google Asistan düğmesi yer almakta.

Nokia 1.4 Fiyatı

Üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya çıkan Nokia 1.4’ün 1GB RAM + 16GB depolama alanıyla başlangıç fiyatı 99 dolar olarak açıklandı. Diğer varyantların fiyatları henüz bilinmese de cihazın yakında tüm dünyada satışa çıkacağı öğrenildi.