Xbox ve PC kullanıcıları için oldukça avantajlı bir abonelik sistemi sunan Xbox Game Pass kütüphanedeki oyun sayısını sürekli artırıyor. 100’den fazla yüksek kaliteli oyun listesi ile kullanıcı tarafını oldukça sevindiren Xbox Game Pass, EA Play kütüphanesinde bulunan oyunlara da ev sahipliği yapıyor.

Gün içerisinde Xbox Game Pass, nisan aynının ilk oyunları ve bunların tarihleri açıklandı. Listedeki oyunlar arasında belki de en sevindirici haber GTA V oyunu ile geldi. Rockstar yapımı GTA V daha önce de Game Pass içerisinde bulunuyordu fakat kütüphaneden kalmıştı.

Xbox Game Pass Kütüphanesine Gelecek Nisan Oyunları;

8 Nisan 2021

Grand Theft Auto V – (Konsol)

Zombie Army 4: Dead War – (Konsol, PC)

12 Nisan 2021

NHL 21 (Konsol – EA Play üzerinden)

15 Nisan 2021

Rain on Your Parade (Konsol, PC)

Pathway (PC)

20 Nisan 2021

MLB The Show 21 (Konsol)

Xbox Game Pass Kütüphanesinden Kaldırılacak Oyunların ise Şu Şekilde

15 Nisan İtibari ile Game Pass Kütüphanesinde Kaldırılacak Oyunlar

Deliver Us the Moon (Konsol, PC)

Gato Roboto (Konsol, PC)

Wargroove (Konsol, PC)

16 Nisan İtibari ile EA Play Kütüphanesinden Kaldırılacak Oyunlar

Madden 15 (Konsol)

Madden 16 (Konsol)

Madden 17 (Konsol)

Madden 18 (Konsol)

Madden 25 (Konsol)

NHL 18 (Konsol)

NHL 19 (Konsol)

Ayrıca Xbox Game Pass’e şimdiden Mayıs ayında FIFA 21 oyununun ekleneceği Xbox tarafından paylaşıldı.

Xbox Game Pass üyelikleri üç farklı abonelik seçeneği ile sunuluyor. Bunlar 29.99 TL‘lik Konsol Paketi, 29.99 TL‘lik EA Play içeklerinin de sunulduğu Bilgisayar paketi ve son olarak 44.99 TL‘lik hem PC hem konsol oyunları sunan Xbox GOLD yani çevrim içi oyunlar özelliği sunan Ultimate paketi. Xbox Game Pass hakkında daha detaylı bilgiler ve aboneliklere buradaki linkten ulaşabilirsiniz.