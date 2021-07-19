Yaklaşık iki hafta önce Nintendo, yeni Switch OLED modelinin lansmanı ile Switch ailesine en yeni üyeyi ekledi. Orijinal Switch‘e kıyasla yeni sürümdeki büyük yükseltme, ismin kendisinden oldukça açıklayıcıdır. Esasen, yeni varyant, orijinal modeldeki 6,2 inç LCD ekrana kıyasla 7 inçlik bir OLED ekrana sahip. Ne yazık ki, yükseltilmiş GPU mimarisine sahip bir Switch Pro ve benzeri söylentilerin yanlış olduğu kanıtlandı. Aslında, şirket bugün “şu anda başka bir model piyasaya sürme planı olmadığını” doğruladı.

Bununla birlikte, pek çok kişinin minimum değişiklik olarak algılayabileceğine rağmen, yeni OLED modeli orijinal Switch’in 299,99 $ fiyatına kıyasla 349,99 $ ‘dan geldiği için fiyat etiketinde büyük bir yükseltme var. İstenen fiyattaki bu %50’lik artış, analistlerin Nintendo‘nun yeni modelle kar marjlarını önemli ölçüde artıracağını tahmin etmelerine neden oldu, çünkü onlara göre yeni OLED ekran gibi yükseltmeler, diğer şeylerin yanı sıra, Nintendo‘ya birim başına yalnızca 10 ABD Doları’na mal olacak.

Nintendo bugün yanlış olduğunu belirterek bu iddiaya karşı çıktı. İşte şirketin Bloomberg raporuna yanıt olarak söyledikleri:

15 Temmuz 2021 tarihli bir haberde(JST), Nintendo Switch‘in (OLED Modeli) kar marjının Nintendo Switch‘e kıyasla artacağı iddia edildi. Yatırımcılarımız ve müşterilerimiz arasında doğru bir anlayış sağlamak için iddianın yanlış olduğunu belirtmek isteriz.

Ancak Nintendo, yeni OLED modelinden beklediği marjları netleştirmedi. Yeni Switch bu yıl Ekim ayında piyasaya çıkacak ve belki de şirket 2022’de kazanç raporunu yayınladığında bu rakamlar daha net olacaktır.