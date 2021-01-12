2017 yılında piyasaya çıkan sevilen el konsolu Nintendo Switch, yayınlanan son raporlara göre Çin’de bir milyon birimlik devasa bir satışa ulaştı. Böylelikle cihaz, Çin pazarında şimdiye kadar en çok satan konsol haline geldi. Üstüne üstlük cihazın ülkeye gelişi ancak 2019 yılının Aralık ayında gerçekleşmişti. Yani bu olağanüstü satışlara sadece bir yıldan biraz daha fazla sürede ulaşıldı.

Kısa sürede gerçekleşen bu devasa başarının bir diğer boyutu da Tencent şirketi gibi konsol oyunları konusunda nitelikli ürünler ortaya sunan bir firmanın henüz Çin pazarına giriş yapmamış olmasıydı. Animal Crossing: New Horizons gibi popüler bir oyun Çin’e henüz gelmeden 1 milyon satış barajına ulaşmak oldukça önemliydi.

Nintendo Switch Rakiplerini Geride Bıraktı!

2020’nin Kasım ayında art arda piyasaya çıkan PlayStation 5 ve Xbox Series X | S oyun konsolları Çin’de ne kadar satış yaptı bilinmiyor. Ancak dünya genelinde yaşanan tedarik problemleri muhtemelen orada da hasıl olmuş olacaktır. Fakat yeni nesil konsolların satışlarının Nintendo Switch’e olan ilgiyi azaltıp azaltmayacağı henüz bilinmemekte. İlerleyen dönemlerde gelecek raporlar bu konuda bizlere daha kapsamlı analizler sunacaktır. Yine de bu el konsolunun PS4 ve Xbox One‘ı geride bıraktığı aşikar gözüküyor.

Her geçen gün dünyanın farklı noktalarında hızla büyümeye devam eden Nintendo Switch, Şubat ayında içerisinde Super Mario 3D World + Bowser’s Fury oyunu ile kullanıcılara keyifli bir yapım sunacağını açıklamıştı. Switch’in bu ay yayınladığı oyunları görmek için ise şu bağlantıya tıklayarak konuya ilişkin içeriğimize göz atabilirsiniz!