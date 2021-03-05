Respawn Entertainment tarafından geliştirilip ünlü oyun yayımcısı Electronic Arts tarafından yayınlanan Apex Legends oyunu için Switch platformuna yönelik ilk oynanış videosu sonunda yayınlandı. Nintendo Switch platformunu kullanan oyuncuların uzunca bir süre beklemek zorunda kaldığı Apex Legends oyunu çok kısa süre sonra nihayet oyun severlerle buluşacak.

Ücretsiz Battle Royale oyunlarından birisi olan ve Tifanfall oyunuyla aynı evrende geçen Apex Legends, bilindiği üzere üst düzey platformlar için 4 Şubat 2019 tarihinde piyasadaki yerini almıştı. Oyunun yayın tarihinin ardından iki yıldan uzun süre geçmesine rağmen Switch platformuna bugüne kadar gelmiş olmaması aslında eleştirilerin odağı haline gelmiş ve bir çok platformda konu tartışılmıştı. Ancak geç olsa da bol ekstralar ve hediyelerle Nintendo kullanıcıları da Apex Legends oyunuyla nihayet buluşacak. Artık sayılı günler kaldı!

Veteknoloji.net ekibi olarak daha önce Apex Legends oyununun Nintendo Switch platformuna kısa süre içerisinde gelebileceğini haberimizde duyurmuştuk.

Apex Legends Oyunu Switch Platformunda Nasıl Olacak?

Apex Legends oyununun Switch platformunda da diğer platformlarla aynı özellik ve ilerleyişle oynanacağı açıklanırken platformlar arası oyuncularla birlikte de oynanma şansı olacak. Cross-Play desteği ile Switch kullanan oyun severler diğer platform oyuncularıyla bu oyunu beraber oynayabilecek.

Peki Switch platformundaki oyuncular şu an oyunun hali hazırda 8. sezonuna nasıl yetişecek? Bu konunun da enine boyuna düşünülüp oyun severleri mağdur etmeyecek şekilde Battle Pass için ücretsiz olarak 30 seviye verilecek ve hatta oyunun çıkışıyla birlikte iki hafta süreyle oyunculara iki kat puan kazanma şansı verilecek.

Switch platformu için Apex Legends oyununun oynanış video fragmanı ile sizleri baş başa bırakalım.

Aynı zamanda Switch platform oyuncularına sınırlı sürelerle ücretsiz olarak efsanevi skinlerden olan Pathfinder de verilecek.

Nintendo Switch platformuna Apex Legends oyununun çıkış tarihi ise 9 Mart 2021 olarak duyuruldu.