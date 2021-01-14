Pokémon Snap ilk defa Nintendo 64 konsolu için 1999 yılında çıkmış, kısa sürede efsaneler arasına girmişti. Şimdi Nintendo’nun duyurusuna göre bu unutulmaz klasik oyun, yeni nesil el konsoluna adapte ediliyor. Eski dokusuna sadık kalınarak geliştirilen yapım, yayınlanan yeni fragmanla beraber çıkış tarihini de hayranlarına duyuruyor.

New Pokémon Snap konusu itibariyle kumlu plajların, gür ormanların ve kartpostalı aratmayan birbirinden güzel manzaraların olduğu bir bölgede, oyunculara Pokemon fotoğrafçısı olma kariyeri vadediyor. Oyuncular ekolojik araştırmalar yaparak Pokemon’ları doğal ortamlarında yakalamak ve gözlemlemek için bu işin uzmanı olan Profesör Mirror ile asistanı Rita’yla işbirliği yapıyor.

2021 yılı Pokemon için oldukça önemli bir sene… Zira şu sıralar serinin 25. yıldönümü kutlanıyor. Geliştirici şirket bunun için bir dizi müzikal etkinlik, yeni oyunlar ve çeşitli projeler hazırladığını duyurmaya başladı bile. Ancak bunlardan en dikkat çekeni hiç şüphesiz ki kıyıda köşede kalmış bu Pokémon oyunu için yapılan remake çalışması oldu…

New Pokémon Snap, Nisan Sonunda Çıkıyor!

Yapımcı şirket bugün yeni oyun için bir tanıtım videosu yayınlarken, aynı zamanda beklenen çıkış tarihi için de müjdeyi patlattı! New Pokémon Snap oyunu 30 Nisan 2021 tarihinde Nintendo Switch el konsolu için resmen piyasaya geleceğini doğruladı. Tam anlamıyla bir görsel heyecan barındıran bu yapım, muhtemelen yılın en çok konuşulan oyunlarından biri olacak gibi gözüküyor. Oyunla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz…