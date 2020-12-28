Başarılı sinemacılar Selçuk Aydemir ve Burak Aksak tarafından yaratılan 50m2 dizisi için Netflix bugün ilk fragmanı paylaştı. Beklenen dizinin yayın tarihi duyurulurken, oyuncu kadrosu ve karakterler hakkında da bazı detaylara nihayet sahip olduk. İşte diziyle ilgili bilinen tüm detaylar…

Hakan: Muhafız dizisi ile orijinal yerli içerikler üretmeye başlayan Netflix Türkiye ekibi Atiye, Aşk 101 ve Bir Başkadır gibi büyük sükse yapan dizilerden sonra son projesini açıkladı! Leyla ile Mecnun dizisiyle tanıdığımız Burak Aksak tarafından kaleme alınan ve İşler Güçler, Kardeş Payı, Düğün Dernek, Çalgı Çengi gibi projelerin yaratıcısı Selçuk Aydemir‘in yöneteceği yeni dizi önümüzdeki haftalarda platformda yayınlanacak.

50m2 Geliyor: “Herkes İkinci Bir Şansı Hak Edermiş!”

Çekimleri aylar önce tamamlanan 50m2 dizisi şimdi hakkında ilk somut ipuçları görünürken, Netflix’in paylaştığı ilk tanıtım videosu kısıtlı da olsa bazı detaylar verdi. Yaklaşık 20 saniye uzunluğunda bir video ile yeni dizisini duyuran Netflix, projenin ana karakterini ön plana aldığı fragmanıyla Gölge adlı karakteri bizlere tanıttı. Engin Öztürk tarafından canlandırılan karakter, “Herkes ikinci bir şansı hak edermiş. Ben hak ediyorsam sen hayli hayli hak edersin,” cümlesiyle hayranlarına büyük bir merak aşıladı.

27 Ocak 2021 tarihinde yayınlanacağı açıklanan 50m2 dizisinin toplamda 8 bölümden oluşacağı biliniyor. Dizinin başarılı oyuncu kadrosunda Engin Öztürk’ün yanı sıra Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt, Kürşat Alnıaçık, Tolga Tekin, Özgür Emre Yıldırım, Hasan Yalnızoğlu, Murat Kılıç, Gaye Gürsel, Tuğçe Karabacak, Cansu Dağdelen, Tuncay Beyazıt ve Yiğit Kirazcı gibi isimler yer alıyor. Netflix‘te yayınlanacak projenin yapımcısı ise BKM Film olacak.