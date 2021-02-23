Henry Lloyd-Hughes tarafından başrolü canlandırılacak yeni Sherlock dizisi The Irregulars çok yakında Netflix platformunda olacak! Viktorya döneminin Londra’sında geçen etkileyici hikaye dünyayı kurtarmaya çalışan bir dedektifin sürükleyici hikayesini anlatacak. İşte detaylar…

İngiliz yazar Sir Arthur Conan Doyle tarafından kaleme alınan Sherlock Holmes romanları şimdiye kadar beyazperde ekranlarına pek çok sefer uyarlandı. Bunlardan en popülerleri son dönemlerde serinin sinema filmleri ile başrole gelen Robert Downey Jr. ve son olarak Sherlock’a dizi formunda hayat veren Benedict Cumberbatch olmuştu. Her ikisi de karakteri gayet ustalıkla canlandırmış, eleştirmenlerden geçer notlar alarak onurlandırılmıştı. Şimdiyse Sherlock’un hikayeleri bir kez daha ekranlara uyarlanıyor!

Heyecanla beklenen The Irregulars konusu itibariyle bizleri Viktorya döneminin Londra kentine yolculuğa sürükleyecek. Dizinin ana odağında birtakım problemleri olan, “serseri” olarak nitelendirilen bir grup çocuk olacak. Ünlü dedektif Sherlock Holmes ve genç ortağı Doktor Watson bu gençleri sorunlarını çözme konusunda yardım almaya ikna ederler. Fakat öte taraftan işlenen suçlar o kadar korkutucu boyutlara gelir ki bu durumdan yalnızca Londra değil, tüm dünyanın etkileneceği aşikardır.

Henry Lloyd-Hughes tarafından Sherlock Holmes’e hayat verileceği The Irregulars’ın oyuncu kadrosunda Royce Pierreson, John Watson karakterini oynuyor. Thaddea Graham, Darci Shaw, Jojo Macari ve Harrison Osterfield gibi tecrübeli isimler kadroya eşlik etmekte. 1. sezonu toplamda 8 bölüm halinde yayınlanacak The Irregulars’ın çıkış tarihi ise Netflix tarafından 26 Mart olarak açıklanmış durumda.