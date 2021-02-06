Netflix platformunun yeni orijinal Alman bilim kurgu dizisi Tribes of Europa için ilk fragman videosu yayınlandı. 2070 yılında üç kardeşin küresel bir felaket sonucunda mikro devletlere bölünen Avrupa’nın kaderini değiştirmek için yola çıktıkları bu ilginç hikaye, 19 Şubat’ta 1. sezonu ile yayına girecek. İşte detaylar…

Bugün yayınlanan ilk tanıtım videosunda adeta distopik bir cehennemi andıran atmosferiyle dikkatleri üzerinde toplayan Tribes of Europa dizisi Netflix’in yeni Alman yapımı olarak öne çıkıyor. Netflix platformunun en sevilen dizileri arasında kabul edilen Dark adlı yapımın yaratıcıları tarafından hazırlanan yeni dizi, kıyamet sonrası senaryosuyla aksiyon dolu sahneler barındırıyor. Birkaç dakikalık fragmanda dizinin temel taşlarına dair pek çok gerçeği görebiliyoruz.

Tribes of Europa Konusu

Tarihler 2074 yılını gösterdiğinde, dünyayı etkisi altına alan bir felaket kitlesel nefretlere yol açıyor ve Avrupa üç farklı kabileye bölünüyor. Origines kabilesinden üç kardeş; güç ve intikam almak isteyen diğer kabilelere karşı mücadele verip ayrılıp yok olma raddesine gelmiş dünyanın kurtuluşu için savaşa çıkıyor. Henüz şimdiden heyecan fırtınası estiren dizinin ilk sezonunun altı bölümden oluşacağı ifade ediliyor.

Tribes of Europa Oyuncuları

Philip Koch tarafından yaratılan dizi Koch’un yanı sıra Jana Burbach ve Benjamin Seiler gibi usta kalemler tarafından yazılırken, Almanca ve İngilizce dillerinde hazırlanan yapımda Emilio Sakraya, Ovier Masucci, David Ali Rashed, Melika Foroutan, Robert Finster, Ana Ularu, Henriette Confurius, Benjamin Sadler ve Alain Blazevic gibi oyuncular kadroyu şekillendiriyor.

Şimdiden çok konuşulan Tribes of Europa 1. sezonu ile 19 Şubat tarihinde Netflix’te yayınlanacak.