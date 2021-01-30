Dijital streaming devi Netflix uyku zamanlayıcı özelliği için kolları sıvamış durumda. Şu anda uygulamanın Android sürümünde test edilmeye başlanan yenilik sayesinde izlediğiniz içerikler siz uyurken kendi kendine kapanabilecek! İşte detaylar…

Uyurken Netflix izleyenler için müjde! Platform şu anda Android uygulamasında uyku zamanlama özelliğini test etmeye başlıyor. Böylelikle siz uyumaya devam ederken izlediğiniz dizi, film ya da programlar kendiliğinden kapanarak gece boyunca sizi rahatsız etmeyecek. Aynı zamanda büyük oranda pil tasarrufu da elde etmiş olacak, cihazınızın şarjını daha kontrollü kullanabileceksiniz.

Bilindiği üzere şu anda Spotify, Apple Podcast’ler ve daha pek çok uygulamada uyku zamanlayıcısı desteği yer alıyor. Çoğunlukla ses tabanlı uygulamalarda gördüğümüz bu özellik henüz video izleme platformlarına pek fazla yerleşmese de Netflix’le bu durum aşılacak gibi gözüküyor. Şimdilik sadece Android işletim sistemine sahip telefonlarda gördüğümüz bu özelliğin elbette kararlı sürümüyle tüm cihazlara yerleştirileceği kesin değil. Zira yıl boyunca pek çok şey deneyen Netflix, bundan da bir anda vazgeçip bambaşka yenilikleri denemeye başlayabilir. Ancak özellik olur da kabul edilirse, uygulamanın iOS ya da masaüstü versiyonlarında da yenilikten faydalanmaya başlanabilir.

Netflix Android uygulamasında denemeye başlanan uyku zamanlayıcı sistemi ilerleyen zamanlarda onaylanırsa, player ekranında bir saat ikonu ile karşılaşacağız. Buraya tıkladığımızda platform bize 15, 30 ya da 45 dakika gibi zamanlama seçenekleri sunacak. Belirlenen sürenin akabindeyse içerik kendi kendini kapatarak pil tasarrufuna geçecek.