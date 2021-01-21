Şubat ayında Netflix’te yayınlanacak içerikler şimdi belli oldu! Küresel olarak 200 milyondan fazla aboneye sahip olan dünyaca ünlü dijital video platformu Netflix, her zamanki gibi kullanıcılarına yine dolu dolu bir takvim vadediyor. İşte ayrıntılar…

İlerleyen haftalarda Netflix platformuna gelecek içerikler resmen duyuruldu. En çok merak edilen yapım hiç kuşkusuz ki Tom Hanks’in başrolünde oynadığı Dünyadan Haberler filmi oldu. Haberleri okumak için kasabaya inen bir İç Savaş gazisinin hikayesini anlatan yapım; yaşlı adamın yetim bir kızı evine sağ salim teslim etmek adına tehlikeli Teksas yollarından geçmesini konu alıyor.

Bir diğer önemli yeni Netflix orijinali ise 2018 yılında ilk filmi yayınlanan Sevdiğim Tüm Erkeklere‘nin devam hikayesi oldu. Şimdi ve Sonsuza Dek alt başlığı ile yayınlanacak film, romantizm dolu bir hikaye barındırıyor. Tüm bunların yanı sıra Brezilyalı efsane futbolcu Pele‘nin hayatı şimdi bir kez de Netflix’in anlatımıyla ekranlara geliyor. Herkese hitap edecek çok sayıda içerikle gelen platform, ek olarak aşağıdaki orijinal yapımların haricinde sayısız lisanslı içeriği de bünyesine katmaya hazırlanıyor.

Netflix’e Gelecek Yeni İçerikler

Dizi

Tribes of Europa (19/02/2021)

Ateşböceği Yolu (03/02/2021)

Behind Her Eyes (17/02/2021)

The Crew (15/02/2021)



Film

Malcolm ve Marie (05/02/2021)

Dünyadan Haberler (10/02/2021)

I Care a Lot (19/02/2021)

Sevdiğim Tüm Erkeklere: Şimdi ve Sonsuza Dek (12/02/2021)



Belgesel

Pelê (23/02/2021)

Suç Mahalli: Cecil Hotel(10/02/2021)

Çocuk

Kid Cosmic (02/02/2021)



Peki ya sizce Şubat ayının en iyi Netflix içeriği hangisi? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!