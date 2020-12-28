Dijital streaming devi Netflix, her ay olduğu gibi Ocak’ta da yeni içerikleri ile kullanıcılarına dolu dolu bir hizmet verecek! Ocak 2021 takvimi açıklanan platform bu ay pek çok önemli yapımın arasında bir yerli film, bir de yerli diziyi izleyicilere sunacak. İşte detaylar…

Netflix Türkiye Ocak ayı içerikleri ile de izleyicilere dopdolu bir ay geçirmeyi umuyor! Bu ay zaman olduğu gibi platforma yeni dizi ve filmler dahil edilirken, bazı önemli dizilerin ise yeni sezonları hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Bunlar arasında ünlü animasyon komedi dizisi Disenchantment 3. sezonu ile 15 Ocak’ta yayınlanacakken, Snowpiercer dizisiyse 2. sezonuyla geliyor. Ayrıca Cobra Cai’nin son sezonunu da yine ilerleyen günlerde görmüş olacağız.

Fakat Netflix‘in Ocak ayında gerçekleştireceği asıl büyük sürprizler bunlar olmayacak. Platformun uzun süredir çalışmaları devam eden iki yerli projesi bu ay içerisinde seyirci karşısına çıkacak. Engin Günaydın, Haluk Bilginer ve Binnur Kaya gibi usta oyuncuların kadroda yer aldığı Azizler filmi 8 Ocak tarihinde çıkış yaparken, Burak Aksak ile Selçuk Aydemir tarafından yazılıp yönetilen 50m2 dizisi 1. sezonuyla 27 Ocak’ta paylaşılacak.

Netflix’e Gelecek Yeni İçerikler

Diziler

Lupin (8 Ocak)

Gabby’s Dollhouse (5 Ocak)

Disenchantment: 3. Sezon (15 Ocak)

Winx Efsanesi: Kader (22 Ocak)

Snowpiercer: 2. Sezon (26 Ocak)

50m2 (27 Ocak)

Cobra Cai: 3. Sezon (8 Ocak)

Filmler

Pieces of a Woman (7 Ocak)

Azizler (8 Ocak)

The Dig (29 Ocak)

Beyaz Kaplan (22 Ocak)

Peki ya sizin bu listede sabırsızlıkla beklediğiniz Netflix içeriği hangisi? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!