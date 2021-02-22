Android işletim sistemli akıllı telefon ve tablet kullanıcıları bugün Netflix uygulamasında ilginç bir yenilik fark etti. “Sizin İçin İndirilenler” isimli yeni özellik ile beraber size tavsiye edilen dizi, film ve programlar mobil cihazınızın bellek kapasitesine göre otomatik olarak indirilmeye başlandı. İşte detaylar…

Dünyaca ünlü dijital streaming ağı Netflix daha önce Sizin İçin Önerilenler isimli başlığı altında listediği içeriklerini şimdi farklı bir şekilde sizlere sunmaya başladı. Sizin İçin İndirilenler isimli yeni özellikle beraber burada listelenen dizi, film, program ya da belgesel içerikleri bundan sonra cihazınıza siz herhangi bir işlem yapmadan otomatik olarak indirilecek. Elbette ki bu durum opsiyonel, yani isteğe bağlı şekilde olacak. Dilediğiniz zaman kapatabileceğiniz özelleştirme seçeneği, Ayarlar sayfasındaki Akıllı İndirmeler menüsünden belirlenebilecek.

Netflix’in bunun için mobil veri bağlantınız üzerinden internet kullanacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Zira platform söz konusu işlemi yalnızca Wi-Fi bağlantısı üzerinden gerçekleştiriyor. Pek çok özelleştirme imkanıyla birlikte kullanabileceğiniz bu yenilik, depolama alanı konusunda da çeşitli kısıtlamalar getirmenize imkan tanıyor. Her kullanıcı profilinde farklı bellek kapasiteleri tercih edebileceğiniz özellikte, Netflix’e 1GB, 3GB ya da 5GB gibi sınırlamalar getirerek kontrolü elinize almanız mümkün.

Netflix’in Otomatik İndirme Özelliği Şimdilik Sadece Android’e Geldi

Tüm bunların nasıl çalıştığını doğrudan Netflix uygulaması üzerinden görmek istiyorsanız hemen aplikasyonunuzu açın ve İndirilenler sekmesine girin. Burada Sizin İçin İndirilenler’e geçiş yaparak indirmek istediğiniz içerik boyutunu belirleyin. Fakat şimdiden hatırlatmakta yarar var, bu özellik şu anda yalnızca Android telefon ve tabletler aracılığıyla kullanılabilmektedir. Şimdilik bu özelliği iPhone ya da iPad cihazları vasıtasıyla kullanmak ne yazık ki mümkün değil. Ama yine de ilerleyen zamanlarda iOS’a da otomatik indirme özelliğinin getirileceği düşünülüyor.