Birkaç gün önce Netflix‘in eski EA ve Facebook yöneticisi Mike Verdu’yu oyun geliştirme başkan yardımcısı olarak imzaladıktan sonra video oyun alanına girebileceğini bildirilmişti. Bugün şirket bu söylentileri doğruladı ve bazı detayları açıkladı.

Netflix, hissedarlarına yazdığı bir mektupta, finansal marjlarının, üç aylık gelirlerinin ve popüler TV şovları ve filmlerinin izlenme rakamlarının önemli ayrıntılarını açıkladı. Bu ayrıntılarla ilgileniyorsanız, buradaki 12 sayfalık belgeyi incelemekten çekinmeyin.

Mektupta gizlenen özellikle ilginç kısım, Netflix’in oyun geliştirme alanındaki girişiminin teyidi. Belgeden alıntı olarak:

Ayrıca, etkileşim (örneğin, Black Mirror Bandersnatch) ve Stranger Things oyunlarımıza yönelik daha önceki çabalarımızı temel alarak oyunlara daha fazla genişlemenin ilk aşamalarındayız. Orijinal filmlere, animasyona ve senaryosuz TV’ye yaptığımız genişlemeye benzer şekilde, oyun oynamayı bizim için başka bir yeni içerik kategorisi olarak görüyoruz. Oyunlar, film ve dizilere benzer bir ek ücret ödemeden üyelerin Netflix aboneliğine dahil edilecek. Başlangıçta, öncelikle mobil cihazlar için oyunlara odaklanacağız. Sunduğumuz filmler ve TV dizileri konusunda her zamanki gibi heyecanlıyız ve mevcut tüm içerik kategorilerimizde artan bir yatırım ve büyüme podyumu bekliyoruz, ancak orijinal programlamaya geçişimizin neredeyse on yılı olduğu için, zamanı düşünüyoruz. üyelerimizin oyunlara nasıl değer verdiği hakkında daha fazla bilgi edinmek doğru.

Farkında olmayanlar için, Black Mirror: Bandersnatch, seçimlerinizin sonucu etkilediği, kendi maceranızı seçeceğiniz bir TV bölümüdür. Bu arada, Stranger Things: The Game, mobil cihazlarda kullanılabilen ve geçmişin avuçiçi konsol oyunlarını anımsatan retro formatta stilize edilmiş yukarıdan aşağıya bir RPG macerasıdır.

Bu bize Netflix‘in keşfedebileceği bazı formatlar hakkında ipucu verse de, şirketin başlangıçta “mobil cihazlar için oyunlara” odaklanacağını söylediğini belirtmek önemlidir. Bazıları bu haberi hayal kırıklığı yaratsa da, bu planların ilk girişimin başarısına bağlı olarak gelişebilir ve genişleyebilir.

Oyunların Netflix aboneliğinize bağlı olacağını görmek de cesaret verici olabilir, bu nedenle onlar için ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmaz. Ancak, önceki Android oyunu Netflix aboneliği gerektirmeyen ücretsiz bir teklif olduğu için bu içeriğin nasıl dağıtılacağı henüz görülmedi.

Şirket, daha fazla mobil oyun yayınlamaya ne zaman başlayacağını açıklamadı, ancak önceki söylenti 2022’ye işaret ediyordu. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda daha fazlasını öğreneceğiz.