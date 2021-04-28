Covid-19 virüsü nedeniyle dizi ve film platformlarına olan bağımlılığımız oldukça artış durumda. Konu bu olunca da Netflix, Amazon Prime gibi birçok dev kullanıcıları için birçok yeni özellikler sunmak zorunda kalıyor.

Hatırlamayanlar için Netflix geçtiğimiz haftalarda planlanandan oldukça az bir abone sayısına sahip olduğunu belirtmişti.

Kullanıcıları platform içerisinde tutmak için birçok şirket yeni özellikler sunmaya çalışıyor. Özellikle kararsız kullanıcılar için geliştirilen bu yeni özellik kullanıcılara karışık olarak içerik oynatıyor.

Konu ile ilgili Netflix tam olarak şu açıklamada bulundu;

“Netflix, acaba ne izlesem diye düşünmeye son veriyor! Dünya üzerinde 207 milyon üyesi bulunan dijital eğlence platformunun yeni özelliği “Bir Şeyler Oynat” Netflix ile yeni bir hikaye arayışına çıktığınızda bırakın hikaye sizi bulsun!

Ne izleyeceğim derken yolunuzu kaybettiyseniz veya kararsızsanız “Bir Şeyler Oynat”a basmanız yeterli… Netflix, daha önce izlediklerinize göre belirlediği ve seveceğinizi düşündüğü bir dizi veya filmi anında ekranınıza getirecek.”

Netflix’in Ürün İnovasyon Yöneticisi Cameron Johnson ise özellik hakkında şu ifadeleri kulandı;

“Bazen karar vermek zor gelir bize. Uzun bir haftanın ardından cuma akşamı eve geldiğimizde, buzdolabının kapısını açıp açıp kapattığımızda veya ailece izleyecek bir şeyler bulmaya çalıştığımızda yaşadığımız kararsızlığa hepimiz aşinayız.

Böyle zamanlarda sadece Netflix’i açıp doğrudan yeni bir hikayenin derinliklerine dalmak istersin. Bu nedenle arkana yaslanıp izlemeye başlamanın artık yepyeni bir yolunu geliştirdik: Bir Şeyler Oynat “

“Bir Şeyler Oynat” düğmesine bastığında, daha önce izlediklerine göre belirlediğimiz ve seveceğini düşündüğümüz bir dizi veya filmi anında ekranına getireceğiz. Ayrıca “Başka Bir Şey Oynat”a basarak;

Yepyeni dizi veya filmlere,

Zaten izlemekte olduğun dizi veya filmlere,

Listendeki dizi veya filmlere ya da

Henüz tamamını izlemediğin dizi veya filmlere erişebilirsin.

Bir Şeyler Oynat özelliğini televizyonunda kolayca bulabilirsin:

Profil adının altında

Netflix ana sayfandaki 10. satırda

Ekranın sol tarafındaki gezinme menüsünde

Ekran okuyucu kullanan üyelerimiz için Bir Şeyler Oynat özelliği, metin okuma işlevini tam olarak destekliyor. Bir Şeyler Oynat özelliğini metin okuma aracılığıyla kullanarak seveceğin yeni bir film veya dizi bulmak için, Erişilebilirlik yardım merkezimize girebilir ve bu özelliği televizyon ayarlarında nasıl etkinleştirebileceğini öğrenebilirsin.

Yeni bir hikâye arayışına çıktığında bırak hikâye seni bulsun. Kararsızsan “Bir Şeyler Oynat”a bas yeter, gerisini Netflix halleder. İşte bu kadar kolay!”