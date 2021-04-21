Ülkemizde de bulunan Netflix, bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda üyelik ücretlerine yeni bir fiyatlandırma uyguladı. Global dünya ile TV izleyici sayısı düşerken Netflix benzer birçok platformlar türüyor ve kullanıcılar için özel içerikler üretiliyor.

Ülkemizde de geçtiğimiz aylarda üyelik ücretlerine ciddi bir zam uygulayan Netflix, aktarılana göre dünya çapındaki 2021 yılının ilk çeyreği ile 6,29 milyon kullanıcı hedefine sahipti. Fakat hedeflenen üyelik miktarına ulaşamayan Netflix, 2021 yılının ilk çeyreğinde 3,98 milyon üyeye sahip olduğu belirtildi.

Günümüz pandemisi nedeniyle kullanıcıların evde daha çok vakit geçirdiği ve buna benzer platformlarda daha çok vakit geçiriyor. Netflix benzeri diğer platformlar da kullanıcılar için içerik sunma sorunları yaşadığı aktarılıyor.

Pandemi nedeni ile yapımcılar beklenen tarihlere içeriklerini yetiştiremiyor ve bu da üyelik hedeflerini düşüren bir etken olarak gösteriliyor.

Fakat Netflix geçtiğimiz sene büyük bir başarı yakalamıştı. Bu yılın ilk çeyreğinde 1,7 milyar kazanç elde ettiği açıklanıyor. Netflix’in 2019 ilk çeyreğinde ise 1,7 milyar kazancı olduğu aktarılıyor.

Kuzey Amerika kıtası içerisinde şirketin 448 bin aboneye sahip olduğu ve dünya genelinde ise 208 milyon aboneye hizmet verdiği aktarılıyor.

Netflix’in bu yıl içerisinde 17 milyar dolar kazancı olacağı düşünülüyor.,

Netflix Yeni İçerikleri Kısa Süre İçerisinde Kullanıcıya Sunacak

Netflix’in sevilen dizilerinde The Witcher’ın çekimlerinin tamamlandığını ve aktif olarak Assasins Creed dizisi üzerinde çalıştığı aktarılıyor.

Netflix pazardaki yeni rakipleri ile oldukça kritik bir dönemde olduğu ve ilerleyen günlerde savaşın daha da hissedileceği düşünülüyor.