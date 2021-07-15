Şirketler oyun abonelik hizmetleri için yeni çözümlere yatırım yaparken, Netflix de yakında bu kulübe katılacak gibi görünüyor. Bloomberg‘den gelen yeni bir rapora göre, en popüler filmlerin ve TV şovlarının arkasındaki dev yayın hizmeti artık kendi oyun platformunda çalışıyor. Ancak, Apple‘ın platformlarındaki kullanılabilirlik pek olası görünmüyor.

Bu, ilk olarak Mayıs ayında söylendi, ancak bugünün Bloomberg raporu, bir Netflix oyun hizmetinin gerçekten de yolda olduğunu doğruluyor.

Rapora göre Netflix, oyun içeriğiyle operasyonlarını genişletmek için bir sonraki adımı atıyor. Şirket kısa süre önce oyun projesine liderlik etmesi için Mike Verdu’yu işe aldı. Verdu, Zynga ve Electronic Arts gibi büyük oyun şirketlerinde çalışmış bir oyun tasarımcısıdır. Facebook’a 2019’da Oculus başlıklarının AR/VR içeriğinin başkanı olarak katıldı.

Bu noktada, şirket temelde çevrimiçi hizmetlere dayandığından, Netflix‘in oyun sunmak için kendi konsolunu oluşturması pek olası görünmüyor. Oyunlara gelince, Netflix, Apple Arcade’e benzer özel oyunlar içeren kendi kataloğuna sahip olabilir veya Microsoft xCloud’un yaptığına benzer güncel, popüler konsol oyunları sunabilir.

Her iki durumda da, bu hizmetin Apple‘ın App Store’unda kullanıma sunulması pek olası görünmüyor. Apple, App Store uygulamalarının uygulamalar ve oyunlar için alternatif bir mağaza işlevi görmesini kesinlikle yasaklar. Bu, şirketin App Store’a girmeye çalıştıklarında Google Stadia, Microsoft xCloud ve diğer benzer platformları reddetmesine neden oldu.

Facebook ayrıca oyun hizmetini iOS‘ta başlatmaya çalıştı, ancak Apple şaşırtıcı bir şekilde bunu da reddetti. Şu anda, iOS‘ta üçüncü taraf oyun hizmetlerini kullanmanın tek yolu, kullanıcılar için en iyi deneyim olmaktan çok uzak olan web uygulamalarıdır.

Netflix, oyun platformunu ana iOS uygulamasına zorlamaya çalışırsa, gelecekte başka bir “Epic v. Apple” savaşı görebiliriz.