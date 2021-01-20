Dijital streaming devi Netflix, ne izleyeceğine karar veremeyen kullanıcılar için karışık oynatma seçeneği dahil edecek. Shuffle Play özelliği şu anda test edilmeye başlanırken, bu yıl içerisinde platforma ekleneceği ise doğrulanmış durumda. İşte ayrıntılar…

Geçtiğimiz yıl içerisinde popüler dijital içerik platformu Netflix’in, kullanıcı profili sekmesinin hemen altında Karışık Oynat düğmesi eklediği gözlenmişti. Kısıtlı olarak test edilen bu özellik, izleyecek içerik bulmakta kararsızlık yaşayan kullanıcılar için adeta ilaç niteliğinde olacak! Şimdi bu muazzam butonun abone karşısına çıkmasına çok az kaldığı ortaya çıktı.

Netflix Shuffle Play özelliği için şu anda son testlerini uygularken, beklenen düğmenin 2020’nın ilk çeyreğinde, yani iki ay içerisinde geleceği öğrenildi. İşlevsel olarak bu özellik kullanıcıların zaman kaybı yaşamadan, izleme geçmişine göre otomatik bir biçimde ayarlanmış film, dizi ve şov programlarını göstermeye izin verecek.

Netflix’te “Ne İzlesem?” Paniği Ortadan Kalkıyor!

Netflix’in COO’su ve baş ürün sorumlusu Greg Peters, Karışık Oynatma butonu hakkında şu cümleleri dile getirdi: “Abonelerimizin bize ana ekranda gezinmeyi tamamen atlamak istediklerini, bir düğmeye tıkladıklarında anında oynatmaya başlayabilecekleri bir sistem istiyor. Bu durumdaki kullanıcılar için oldukça iyi çalışan şahane bir mekanizmamız var!”

Şu anda 200 milyondan fazla aboneye hizmet veren dünyanın en popüler video streaming servisi Netflix, karışık oynatma özelliğini ilerleyen haftalarda resmen başlatabilir. Küresel olarak kullanıma açılacak bu sistemle beraber artık pek çoğumuzun yaşadığı “ne izlesem?” paniği kökten ortadan kalkacak gibi görünüyor!