Netflix Türkiye bugün İstanbul’da çalışacak bir personel alımı için iş ilanı sayfası açtı. Platformun Türkiye’de gerçekleştireceği projeler için Post Prodüksiyon Koordinatörü’ne ihtiyacı olduğu öğrenildi. İşte ilanın ayrıntıları…

İlk defa Hakan: Muhafız dizisi ile Türkiye’de orijinal yapımlar üretmeye başlayan Netflix kısa sürede bu yapımın tüm dünyada önemli izlenme sayılarına ulaşmasıyla birlikte ülkemizde yaptığı çalışmaları hızlandırmaya başladı. The Protector’dan sonra Atiye, Bir Başkadır, 9 Kere Leyla, Azizler, Aşk 101 ve 50M2 gibi sayısız projeye imza atıldı; aynı zamanda Kıvanç Tatlıtuğ’un başrol oynadığı Bir Denizaltı Hikayesi gibi en az bu kadar daha geliştirilme aşamasında olan yapım olduğu öğrenildi.

Netflix Post Prodüksiyon Koordinatörü Arıyor!

Hal böyleyken Netflix, ülkemizde kendi prodüksiyonlarını daha sağlıklı yönetebilmek adına ekibini genişletmek istiyor. Platformun resmi internet sitesinde açılan yeni ilanda, Netflix’in eleman alımı yaptığı öğrenildi. Daha önce bir Türk post prodüksiyon endüstrisinde çalışmış deneyimli bir Post Prodüksiyon Koordinatörü arayan dijital içerik servisi, başlıca kriterleri arasında Türkçe ve İngilizce dillerine yüksek hakimiyeti olan bireyleri tercih ediyor. Platformun bu birim için aradığı nitelikler ise şöyle:

Serbest veya kurum içi Post Supervisor / Koordinatör olarak en az 3 yıllık doğrudan ilgili çalışma deneyimi

Bağımsız veya stüdyo uzun metrajlı filmler ve TV dizileriyle ilgili önceki deneyim

Türkçe ve İngilizce’de akıcılık

Yerel satıcılarla çalışma konusunda bilgi ve deneyim (editoryal, ses, renk vb.)

UHD / 4K kameraların ve iş akışlarının çalışma bilgisi tercih edilir

Resolve veya Avid veya benzeri bazı araçların anlaşılması

Yeni teknolojileri öğrenmek için güçlü bir istek

Netflix’e İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Netflix Türkiye İstanbul ofisi üzerinde çalışacak Post Prodüksiyon Koordinatörü alımı şu anda devam ediyor. Siz de hemen şu bağlantıya tıklayarak ilgili sayfaya gidebilir; dilerseniz direkt sayfanın üzerinden yahut isteğe bağlı olarak LinkedIn aracılığıyla iş başvurusu yapabilirsiniz. Diğer güncel ilanları kaçırmamak için ise yine LinkedIn’de aktif olmanız, Netflix’i takip etmeniz gerekmektedir.