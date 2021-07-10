Netflix, Apple Podcasts’in eski içerik başkanı N’Jeri Eaton’ı kendi podcast operasyonlarını için kendi bünyesine kattı. Variety’nin açıklamasına göre, Netflix‘in podcast programlamasını yöneten ilk kişi, bu da akış hizmetinin ses içeriğine artan bağlılığını gösteriyor. Netflix, The Crown, The Witcher ve Stranger Things için olanlar da dahil olmak üzere orijinal filmleri ve TV dizileri için uzun süredir eşlik eden talk showlar yayınlıyor. Eaton şimdi bu eşlik eden ses programlarının yanı sıra şirketin ürettiği orijinal programları da denetleyecek.

Allure’ın eski genel yayın yönetmeni Michelle Lee’nin liderliğinde olacak olan şirketin yazı işleri ve yayın ekibinin bir parçası olacak. Bloomberg’in belirttiği gibi, Netflix editoryal ve yayıncılık bölümünü bir bütün olarak genişletiyor ve istikrarlı gazeteci sayısını artırıyor. Eaton ve Lee, aynı zamanda bir Apple yöneticisi olan Netflix CMO’su Bozoma Saint John’a rapor verecek.

Eaton, Ağustos 2020’de Apple‘a katılmadan önce, yeni yetenekler, içerik ve ortaklıklar edindiği NPR’de dört yıl çalıştı. 2 Temmuz’da bir tweet ile Apple‘dan ayrıldığını duyurdu ve daha yakın zamanda Netflix’e Podcast’lerin Başkanı olarak katılacağını doğruladı.