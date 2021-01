2020 yılında Netflix abone sayısı konusunda büyük bir ivme kazanırken, ortaya çıkan son raporlara göre yıl sonunda 200 milyon barajını geçti! Yayınlanan raporlar doğrultusunda 2020’de 37 milyon ücretli üyelik kazanan platform, yalnızca yılın son çeyreğinde 8,5 milyondan fazla üye kazandı. Geçen sene 25 milyar dolar gelir elde eden platform, COVID-19 salgınına rağmen oldukça iyi bir başarı grafiği kaydetti.

Streaming devi Netflix, elde ettiği muazzam gelirlerden sonra, “Günlük operasyonlarımız için dış finansman aramaya artık ihtiyaç duymuyoruz,” açıklamasında bulundu. Bu da demek oluyor ki platform artık dışarıdan büyük miktarlarda nakit borç para almak zorunda kalmayacak; bir başka deyişle kendi kendini döndürebilecek.

Hızla yükselene abone artışları elbette Netflix’in yayınladığı içerikleri ile de doğru orantılı bir biçimde ilerledi. Örneğin yılın son aylarında gösterime giren The Queen’s Gambit, Emily in Paris, The Crown ve yerli içerikler arasında öne çıkan Bir Başkadır, Azizler ve Dokuz Kere Leyla gibi yapımlar kullanıcıları platforma yönlendirmeyi başardı. Fakat beklenildiği üzere The Mandalorian’ın 2. sezonu Disney Plus ağında yayınlanmaya başladığı dönemde, kullanıcı grafiği bir miktar sekteye uğradı. Yine de bu öngörülebilir bir dalgalanmaydı.

Bu yıl içerisinde The Midnight Sky filmi 72 milyon kişi tarafından platformda izlenirken, The Queen’s Gambit’i 62 milyondan fazla profilin; Bridgerton dizisinin ise yine milyonlarca hane tarafından seyredildiği öğrenildi. 2021 yılında her hafta en az bir orijinal film yayınlamayı planlayan Netflix, kullanıcılarına kaliteli bir hizmet vermeyi aksatmadan devam edeceği takdirde bu sene daha fazla aboneye ulaşabileceğini düşünüyor.