27 yaşındaki genç popçu Ariana Grande, geçen sene verdiği Sweeter World Tour konserlerini bir Netflix belgeseli haline getiriyor! Çok yakında Netflix’te yayınlanacağı ortaya çıkan müzik filmi için nihayet sanatçı ve platform tarafından doğrulanan bir çıkış tarihi verildi. Excuse Me, I Love You adıyla yayınlanacak film için oldukça az bir zaman kaldı!

İlk defa Nickelodeon çocuk kanalı ile hayatımıza giren Ariana Grande, 2015 yılında Ryan Murphy’nin ünlü kara mizah – korku dizisi Scream Queens ile uzun soluklu bir kamera tecrübesi yaşamıştı. Burada kendine has büyük bir kitle yakalayan oyuncu, Emma Roberts, Lea Michele ve Billie Lourd gibi ünlü oyuncularla aynı sahneyi paylaşılmıştı. Ancak asıl büyük çıkışını müzik kariyeri ile yakalayan sanatçı, üst üste yayınladığı şarkıları ile büyük bir hite ulaştı ve kısa sürede en çok dinlenen parçalar listelerine girmeye başladı.

dec 21st, a year after closing, the sweetener world tour is coming home to u

🤍@netflix @netflixfilm #excusemeiloveyou pic.twitter.com/8Dl7U5VVXG

— Ariana Grande (@ArianaGrande) December 9, 2020