iOS 17 ile gelen yeni özellik: Eski 2FA kodlarını otomatik silme

Apple, iOS 17'de kullanıcıların eski iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) kodlarını otomatik olarak silmelerine olanak tanıyan bir özellik sundu

Apple, iOS 17 ile birlikte kullanıcıların eski iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) kodlarını otomatik olarak silmelerine olanak tanıyan bir özellik ekledi. Bu özellik, iPhone'un güvenliğini artırmak ve kullanıcı deneyimini daha düzenli hale getirmek amacıyla tasarlandı. İşte bu özelliği etkinleştirmek ve eski 2FA kodlarını cihazdan kaldırmak için adım adım kılavuz:

Adım 1: Ayarlara Erişin

iPhone'unuzda Ayarlar uygulamasını açın.

Adım 2: Parolalara Gidin

Ayarlar menüsünden "Parolalar"ı seçin.

Adım 3: Parola Seçeneklerini Seçin

Parolalar menüsünde "Parola Seçenekleri"ne dokunun.

Adım 4: Otomatik Olarak Temizlemeyi Etkinleştirin

"Otomatik Olarak Temizle" geçişini bulun ve açın.

Bu adımları izledikten sonra iPhone'unuz, Mesajlar ve Posta uygulamalarından kullanılmış veya süresi dolmuş 2FA kodlarını otomatik olarak silecektir. Bu, cihazınızın düzenli kalmasına ve gereksiz dağınıklıktan arınmasına yardımcı olacaktır.

Kodu Geri Almak İçin Ek Bilgiler

Otomatik olarak silinen bir doğrulama koduna erişmeniz gerektiğinde, Mesajlar uygulamasının sol üst köşesindeki "Düzenle"ye dokunup "Son Silineni Göster"i seçerek bunu yapabilirsiniz.

İki faktörlü kimlik doğrulama kullanmak, cihaz güvenliğinizi artırırken, iOS 17 ile Apple, eski kodları otomatik olarak kaldırarak kullanıcıların bu süreci daha kolay bir şekilde yönetmelerine olanak tanıdı. Bu adımları takip ederek 2FA kodu yönetimini basitleştirebilir ve güvenli, düzenli bir iPhone deneyimi elde edebilirsiniz.