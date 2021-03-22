NASA bilindiği üzere geçtiğimiz ay Perseverance gezginini Marsa indirmeyi başarmıştı. Gezgin ile beraber Mars yüzeyine inen ve görev için komut bekleyen Ingenuity mini helikopteri nisan ayının ilk haftası ilk görevi için havalanacak.

Ingenuity (Marifet) nedir, ne demek?

NASA tarafından geliştirilen 1,8 kg ağırlığındaki mini helikopterdir. Marstaki görev tanımında; keşif uçuşu yaparak mars yüzeyinin resimlerini- görüntülerini ana merkeze aktarmak vardır. Mini helikopter Ingenuity’nin Mars üzerindeki uçuşunun canlı yayında yayınlanıp- yayınlanmayacağı şu an için açıklanmış değil.

Helikopter Mars yüzeyinden sadece 3 metre kadar havalanması bekleniyor. Ingenuity helikopteri, uzay aracı gezgininden (Perseverance) 1 km kadar uzaklaşabilecek. Marstaki atmosfer yoğunluğunun Dünyadakinden çok daha az olmasından dolayı pervanesini normalden 10 kat daha hızlı döndürmesi gerekecek.

Test uçuşlarını yaparken üzerinde yüksek çözünürlükte kameradan başka araç bulunmayacak. Nisan ayının ilk haftasında başlaması planlanan keşif uçuşunun başarılı olması halinde Mars yüzeyi ile ilgili bilgi edinmenin çok hızlanacağı müjdesi de verildi.

Nasa uzay keşif aracı Perseverance nedir, ne demek?

Perseverance’ın Türkçe anlamı nedir? Perseverance, Türkçe’de azim anlamındadır. Perseverance; NASA’nın Mars’a gönderdiği uzay keşif aracıdır. NASA tarafından 30 temmuz 2020 de gönderilmiş ve 18 şubat 2021 de de Mars’a iniş yapmıştır. Beraberinde Ingenuity mini helikopteri de taşımaktadır.